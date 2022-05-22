В США нашли гигантского ленивца возрастом 11 тысяч лет 22.05.2022, 12:34

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Житель штата Западная Вирджиния охотился на индеек и совершил открытие.

Один из жителей штата Западная Вирджиния (США) охотился в очередной раз на индеек и обнаружил огромный череп, принадлежащий ленивцу. Примерный возраст находки 11 тысяч лет, а его вес достигает 13 килограмм.

Об этом сообщает Outdoor Life.

Кевин Адкинс находился на охоте вместе со своим тестем Тони Хагером. Мужчины на протяжении получаса охотились за индейкой. После того, как неожиданно птица взлетела, они бросились за ней и приблизились к ручью. Американцы начали перебираться через горный поток. Они использовали для этого обломки породы, которые в результате наводнения были выброшены на берег пару дней назад.

Адкинс отметил, что неожиданно кое-что заметил. Сначала он подумал, что это странная коряга, а потом увидел зубы. Он сразу же подобрал удивительную находку. Это оказался череп, вес которого достигал практически 13 килограмм. Он был покрыт слоем песка и глины. Мужчина начал аккуратно очищать череп и под песком обнаружил остатки шерсти, а также челюстную кость укрытую зубами. Адкинс посчитал, что эту находку стоит забрать с собой.

Дома супруга Адкинса начала говорить о том, что они на охоте нашли череп коровы, но тесть считал, что это нечто иное. Дальше они отправили фото своим родственникам, попытались найти в интернете, кому принадлежит череп. В последнюю очередь снимок находки был выложен в социальные сети.

После длительных поисков удалось установить, что череп принадлежит гигантскому ленивцу, которые много веков назад жили на территории Западной Вирджинии. Мужчины решили связаться с представителями Геологической службы штата. Их отправили к Грегу Макдоналду, который прославился тем, что занимался изучением доисторических ленивцев. Ученый выяснил после исследования, что жило животное от 5 миллионов до 11 тысяч лет назад. Его вес достигал практически 900 килограмм, а в длину он был до трех метров.

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