«Золотой запас РФ теперь можно грызть или отлить из него памятник Набиуллиной» 4 22.05.2022, 12:43

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Санкции в виде заморозки активов Центробанка России имели эффект разорвавшейся бомбы.

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева назвала санкции, введенные против России в финансовом секторе достаточно сильными и эффективными.

Об этом она заявила в интервью НВ.

По словам Гонтаревой, заморозка активов Центробанка России в размере $300 млрд «была просто разорвавшаяся бомба».

«У россиян были также некоторые сбережения в юанях, но, зная, как работает Центробанк Китая, я была уверена, что быстрого доступа к юаню россияне тоже не получат. Дальше РФ удалось сконцентрировать много золота. Да, теперь его можно продавать населению, и даже его грызть, а можно отлить золотой памятник [главе Центробанка России] Набиуллиной», — заявила бывшая глава Нацбанка Украины.

В то же время Гонтарева считает, что в первые дни войны глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина должна была ввести административные ограничения, зафиксировать курс и положить заявление об уходе с должности, «чтобы не быть участником преступной криминальной группировки».

«В плане прагматики она — сильный и хороший банкир, но профессиональные качества, если они не подкреплены ценностями, в один прекрасный день могут сделать вас пособником военного криминала, и она сейчас дает деньги этому режиму», — подчеркнула Гонтарева.

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