Старикам там самое место 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

22.05.2022, 13:04

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Серьезные потери в войне вынуждают Кремль идти на все более безумные шаги.

Серьезные потери, понесенные в ходе "специальной военной операции", вынуждают Кремль идти на все новые ухищрения.

Ранее король Иордании Абдалла II и Израильские СМИ сообщили о выводе российских войск из Сирии, с последующей переброской в Украину.

Теперь же депутаты "ЕР" представили в Госдуме проект закона, который снимет возрастные ограничения на службу по контракту в армии.

По действующему законодательству первый военный контракт гражданин РФ может заключить с 18 до 40 лет, а иностранец с 18 до 30 лет.

После внесения поправок останется только нижняя планка – "с 18 лет", но вскоре и от нее можно будет отказаться, "юнармия" для чего создавалась, в конце концов?

Видимо, желающие добровольно утилизироваться в агрессивной войне на территории соседнего суверенного государства от 18 до 40 закончились, поэтому кидать в мясорубку начнут и представителей старших поколений.

Старикам, по мнению путинского режима, там самое место. Заодно пенсионная нагрузка вновь сократится. Приятный бонус.

"Эй дед! С прошедшим Днем Победы 9 Мая! Вот тебе открытка и банка просроченной тушенки, а теперь будь так любезен привести себя в порядок, внизу уже ждет военный грузовик, который докинет прямиком до российско-украинской границы. Пора в последний раз отдать долг родине, зря она что ли тебе 10 000 выплачивала раз в год…"

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