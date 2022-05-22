The Telegraph: Путин потерпел поражение в боях за Киев и Харьков и оказался изоляции 1 22.05.2022, 15:15

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Даже пропаганда на российском ТВ говорит о появлении миллионной армии ВСУ с передовым оружием от Запада.

Президенту России Владимиру Путину после нападения на Украину не удалось обосновать свои глобальные претензии. Его армия потерпела поражения в боях под Киевом и Харьковом, экономика подверглась жестким санкциям, а сам глава Кремля оказался почти в полной изоляции. Даже на российском пропагандистском телевидении уже предупреждают Москву, что скоро украинская армия будет насчитывать миллион человек, вооруженных современным западным оружием.

В материале The Telegraph говорится о том, что Путин стал самым одиноким человеком на планете. После начала войны против Украины он оказался практический в полной изоляции.

Журналисты пишут, что нападение на украинское государство обернулось не доказательством "первоклассного" уровня России, а провалом. Страна Путина уже стала третьесортной по причине обвала экономики, потери репутации и сотен санкционных ограничений.

Вероятно, Путин рассчитывал на успех своей так называемой тактики "разделяй и властвуй", однако по итогу он настроил против себя весь цивилизованный мир. Даже штатные "эксперты" успели поменять свою риторику и подчеркивают фальшивость политики Москвы.

Главу РФ уже предупредили, что Россию ждет миллионный контингент ВСУ, который будет вооружен современным оружием Запада.

"Штатный военный эксперт государственного телевидения полковник Михаил Ходаренок заявил миллионам российских телезрителей, что официальная пропаганда, утверждающая, что украинская армия деморализована, "мягко говоря, ложна". Он предупредил, что скоро Россия столкнется с миллионным украинским контингентом, вооруженным передовым западным оружием", - отмечает издание.

Кремль пытается изменить посыл своей пропаганды с триумфальной риторики и представить Россию жертвой, которая борется за существование. Но такие месседжи расцениваются как попытка оправдать свои неудачи на войне. От Путина ждали заявлений о "победах" 9 мая во время парада, но таких заявлений не было.

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