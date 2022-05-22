Верховная Рада продлила военное положение в Украине еще на три месяца 1 22.05.2022, 15:27

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Что это означает?

Верховная рада Украины продлила военное положение. Данный правовой режим будет действовать минимум еще три месяца - до 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение парламента.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток. Отметим, правовой режим военного положения в Украине действует со дня полномасштабного вторжения России - с 24 февраля 2022 года.

Что подразумевает военное положение

Военное положение в Украине вводится при наличии угроз национальной безопасности. Его инициирует СНБО, согласовывает президент и утверждает Верховная рада.

В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы. Полный список таких мер содержится в указе президента.

Какие предусмотрены ограничения:

усиление охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;

трудовая повинность;

принудительное отчуждение имущества;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда;

ограничение свободы передвижения;

проверка документов у граждан, досмотр автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;

запрет на митинги и массовые мероприятия;

запрет антиукраинских политических партий или организаций;

запрет на торговлю оружием, химическими и ядовитыми веществами, алкоголем;

запрет военнообязанным менять место жительства и т.д.

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