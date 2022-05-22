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Аналитики спрогнозировали обвал курса популярной криптовалюты до нуля

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  • 22.05.2022, 18:15
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Аналитики спрогнозировали обвал курса популярной криптовалюты до нуля

Эта криптовалюта создавалась как пародийная монета, но со временем приобрела самостоятельную ценность.

По мере развития коррекции на крипторынке все чаще звучат мрачные прогнозы о судьбе тех или иных токенов. На этот раз агентство Finder выступило с предупреждением, что цена криптовалюты шиба-ину (SHIB) к 2030 упадет до нуля.

Об этом говорится в опросе агентства, в котором приняли участие 36 специалистов по финтеху.

Так, к концу 2022 года Shiba Inu прогнозируют цену в $0,000018750 – это на 8,6% ниже текущей цены альткоина в $0,00001195. Опрошенные эксперты утверждают, что мемная криптовалюта продолжит "худеть" и составит $0,0000025 к закрытию 2025 года и $0,000000325 к концу 2030 года.

Как пояснили в Finder, смерть шиба-ину – это вопрос из раздела "когда", а не "если". Отмечается, что крипторынок проходит естественный эволюционный путь, а инвесторы все чаще выбирают проекты, несущие практическую полезность, либо обладающие ценностью, а не вкладываться во все подряд, в надежде быстро разбогатеть.

С такой оценкой согласился и преподаватель Технологического университета Суинберна Димитриос Салампасис, который уверяет, что Shiba Inu в конечном итоге обесценится. По его словам, с глобальной коррекцией финансовых рынков у мемных токенов не останется никаких маневров для роста.

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