Минчанка слишком много работала, а теперь режим требует назад 46 тысяч рублей зарплаты 19 23.05.2022, 11:45

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Наталья Шуликова

Наталья Шуликова сдаваться не собирается.

«Мое чувство справедливости разрушено. Если бы мне принесли взятку в 46 тысяч рублей и поймали за нее — хорошо, наказывайте. Но я работала по 15 часов в день, чередуя несколько работ и воспитание троих детей, и все вкладывала в них. А мне говорят — отдай. За что?!» Страна судится с главным бухгалтером ЖЭУ из-за нарушения антикоррупционной статьи, пишет onliner.by.

В 2015 году был принят действующий в настоящее время закон «О коррупции». 7 лет назад ему предшествовало громкое обсуждение. Говорилось о необходимости прозрачных госзакупок, недопустимости взяток, каждое ведомство подтвердило важность темы — в общем, коррупция в привычном понимании хороших ценностей большинства. Тогда же в законе появилась статья 17 об ограничениях государственных должностных лиц и приравненных к ним. По ней к госслужащим и силовикам (тем, кто чаще всего и подразумевается) приравняли руководителей, замов и главных бухгалтеров госорганизаций и организаций с контрольными пакетами государства (50% и более).

Той же статьей запретили вести коммерческую деятельность, совершать сделки с близкими, принимать подарки, а также «выполнять иную оплачиваемую работу».

На государственных и почти государственных (с долей 50% и более) предприятиях создали антикоррупционные комиссии, а потом всем «ограниченным» раздали на подпись антикоррупционные предупреждения, в которых санкцией был прописан разрыв контракта.

Все следующие годы по публикациям в СМИ и сообщениям контролирующих органов можно было понять актуальные проблемы коррупции. Они не менялись: взятки, хищения, злоупотребления, фиктивные сделки, завышения и занижения разных цифр, коммерческая деятельность, сопутствующая госслужбе. В этом не было ничего нового — привычные пороки социума, которые проверяли на крепость прошлые законы, а теперь — нынешние.

В 2021 году в ходе прокурорских проверок стали регулярно появляться непривычные новости о выявлении людей на госдолжностях, которые совмещали основную работу с оплачиваемым трудом в других организациях. Обсуждаемые деньги были далеки от любого отдельно взятого громкого коррупционного дела.

Например, после проверки в системе ЖКХ 91 человек был подвернут дисциплинарному воздействию, из них 41 — за коррупционные правонарушения, и 1 уволен. По итогам этой массовой работы в бюджет была взыскана всего 61 тысяча рублей.

Точно не известно, попала ли в эту статистику главный бухгалтер минского ЖЭУ Наталья Шуликова (по датам проверки — могла). Если попала, то две трети суммы — ее. Год назад она пришла по вызову в прокуратуру — и до сих пор судится, пытаясь доказать: суровая мера несправедлива, а закон требует уточнений.

«Справедливый, трудолюбивый, честный работник»

В систему ЖКХ Наталья Шуликова пришла в 1999 году — секретарем. Потом получила высшее образование и стала главным бухгалтером ЖЭУ — самой приближенной к народу организации системы. Начала с низкой зарплаты, а потом (к 2019 году) дошла до чуть более 1000 рублей.

— Сейчас у главного бухгалтера около 1500 рублей, больше. Но я получала последнюю зарплату в 2019-м. Чуть более 1000. Это не деньги, чтобы держаться крепко, но куда-то бегать, искать, имея на руках троих маленьких детей... У меня просто не было времени задумываться, вникать и искать. Думала: закончится декрет — решу.

В какой-то момент гражданка решила, что хочет дать детям больше 1000 рублей. И занялась совмещением. Первую вторую работу Наталья нашла еще в 2006 году, когда это было законно: не было ни актуального закона о коррупции, ни статуса главного бухгалтера — она вела бухгалтерию товарищества собственников. Работала дистанционно задолго до того, как это стало мейнстримом. Потом появилась вторая вторая работа, вторая третья и еще несколько.

— С 2009 по 2016 год я находилась в декретном отпуске, продолжая работать сразу в нескольких ТС. В 2016 году вернулась в ЖЭУ и работала там до 2019 года, когда родился третий ребенок и я снова ушла в декрет. Все это время были подработки. Днем я главный бухгалтер на основном месте в ЖЭУ, в остальное время — удаленная официальная подработка.

Официальная настолько, что, когда Шуликова пошла в третий декрет, ей стали выдавать 50% пособия по уходу (ограничение при наличии занятости более чем 0,5 ставки). По словам Натальи, это доказывает, что ее основной наниматель (государство) знал о ситуации.

— На 600 рублей пособия можно как-то содержать детей? Примерно столько у меня оставалось бы без дополнительной работы.

Пока главный бухгалтер в декрете воспитывала детей, система переживала укрупнения, реформирования и так далее. В какой-то момент руководство уточнило — выходить будешь? Наталья подумала и ответила: нет. В мае прошлого года она уволилась. А в июне началась прокурорская проверка, которая пришла к выводу, что Шуликова нарушила закон и теперь должна вернуть все деньги, которые заработала за стенами ЖЭУ, — 46,5 тысячи рублей. Это примерно за 5 лет.

— Когда в прокурорском кабинете мне сказали вернуть то, что я заработала, не поверила в реальность происходящего.

Почему Наталья не поверила

— В 2016 и 2018 году я подписывала антикоррупционные расписки. Там на самом деле был какой-то запрет, но как все это подавалось... Это была какая-то формальность, приложение к контракту вроде документа об охране труда. Хи-ха, ха-ха: не бери взятки и не занимайся предпринимательством, иначе будет расторгнут трудовой договор. Ок.

Выйдя из прокуратуры, я побежала по консультантам. Мне все кивали: да нет, не бойтесь, вы же налоги платили. Не было такой практики. Не было!

Наниматель мой по той же причине не предупреждал — он сам не знал ничего. На курсах повышения квалификации в 2017 году, где нам читали в том числе антикоррупционную лекцию, ни слова не сказали!

В расписке антикоррупционной написано, что в случае нарушения по пункту 5 статьи 47 ТК будут расторгнуты трудовые отношения. Но взыскание происходит по статье 40 закона «О коррупции», о чем в расписке не было ни слова.

Молодая девчонка-юрист в ЖЭУ и близко этого не знала, ее никто и не учил, потому что сама прокуратура не вела такую практику.

А теперь пошли десятками собирать. Или сотнями по всей стране. Или тысячами — не знаю.

Все сочувствуют, и все. И повторяют, ссылаясь на закон: «Подлежит взысканию».

Государство могло быть в курсе совмещения? Похоже, что да

Если рассматривать не отдельно госслужащую Шуликову, ее госнанимателя или защищающую госинтересы прокуратуру, а в целом субъект — государство, которое вырабатывает правила, чтобы нам всем жилось лучше, ситуация странная и жестокая.

С эмоциональной и смысловой точки зрения непонятно, какой ущерб нанесла Наталья. Она просто больше работала, без пересечения интересов в этих местах работы. Платила налоги, добавляя стране ВВП. При этом бюджет семьи нельзя назвать роскошным. Разделите все эти зарплаты на 5 лет: это весьма скромные доходы.

С фактической точки зрения ситуация чем-то смахивает на ловушку, где в конце пути тебя сразу сильно бьют. Одна из работ, в которых теперь обвиняют Шуликову, — это был договор подряда с... другим ЖЭУ. То есть две госорганизации с антикоррупционными комиссиями официально поделили главного бухгалтера. А еще раньше пропустили решение про 50% пособия (в связи с трудоустройством). Но виновата на 46,5 тысячи Шуликова.

После всех подписей и формальных ответов сверху (в духе Dura lex sed lex) на свои обращения Шуликова пытается отстоять хотя бы эту свою правду: нельзя рубить голову, если палач сам позволил преступлению случиться.

— Мне никто не может объяснить, чем я навредила совмещением и какие интересы госбезопасности я подставила? Я не находила работу благодаря ЖЭУ, не принимала никаких решений и никак не задевала общественные (государственные) интересы. Я даже «плюшек» никаких не получала от своего госстатуса — ни значимости, ни пенсии, ничего — только очень спорных размеров зарплату. Это не министерство, не исполком — это обычное ЖЭУ!

Один ответ: деньги получены в нарушение антикоррупционного законодательства. У меня даже нет коррупционного правонарушения или уголовной ответственности. Это гражданское дело. Между мной и государством. При том что я заработала деньги по официальным трудовым договорам.

Что решил суд

В июне прошлого года по иску Минфина (деньги ждут в бюджете) процесс начался и тут же был приостановлен. Шуликова подала иск в суд другого района, чтобы там расторгли трудовой договор. Если он будет расторгнут — она, как сама считает, автоматически перестанет последние годы быть главным бухгалтером-нарушителем коррупционного закона.

— Я настаиваю, что наниматель знал о совмещении, поэтому должен был уволить меня еще в 2016 году, а не подписывать новые контракты. В августе по моему процессу районный суд мне отказал (моя бывшая работа заявила, что ничего не знала о совмещении, а виноваты те, кто назначил 50% пособия), потом городской отказал, и теперь мой иск в Верховном суде.

Тем временем первый процесс возобновился.

— 18 мая было какое-то заседание. Может, оно чем-то и закончилось уже. Известят. У меня дети были на больничном по очереди, сама тоже не очень себя чувствую. За год как-то абстрагировалась, что ли. Поняла, что если плакать весь год 24 часа в сутки — я закончусь.

Посчитайте мою зарплату за годы. Мы никогда не жили богато. И 46 тысяч разово — это огромная сумма. Есть решат взыскивать — пусть. Хочу посмотреть в глаза.

Но сдаваться не буду: письма, звонки, обращения. На своем примере я вижу, что в законе есть дыры, убивающие несправедливостью.

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