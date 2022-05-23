Андрей Санников: Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры 8 23.05.2022, 13:22

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Андрей Санников

Залог послевоенного существования Европы — свободная европейская Беларусь.

Об этом заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, выступая на второй Антивоенной конференции в Вильнюсе, организованной Форумом свободной России.

Сайт Charter97.org приводит текст выступления оппозиционного политика.

Европа после войны

Война в Украине привела к самому серьезному системному кризису за все годы существования собственно европейских институтов.

Этот кризис после войны не закончится и может иметь для Европы катастрофические последствия.

Война полностью изменила все представления о политике, безопасности, экономике и социальных процессах в Европе. И произошло это не из-за агрессии России, а из-за героизма украинцев, которых готовились списать со счетов, а они демонстрируют чудеса храбрости и самопожертвования, защищая те ценности, на которых основана Европа.

Наметившаяся новая картина миропорядка требует перестройки всех, абсолютно всех систем координат. Потребуется не просто смена политических векторов, а полная замена самой материи международных отношений.

С этим на Западе в целом и в Европе в частности дела обстоят неважно, прежде всего из-за разных подходов к российскому фактору и, следовательно, разной политики отношений с Россией.

Основные ошибки в политике Запада

Благодушное отношение к российскому фактору, самоуспокоенность Запада приводила к тому, что каждый раз российская агрессия становилась неожиданностью.

Ошибочное отношение в современной истории было заложено сразу же после распада СССР.

Оно заключалось в следующем:

— Фактическое признание за Россией сфер влияния на территориях бывшего СССР. Запад сразу же принял правопреемство России и признал термин «ближнее зарубежье»

— Выстраивание политики отношений со странами бывшего «социалистического лагеря» по принципу «прежде всего Россия», т.е. интересы России учитывались в первую очередь, и на новые независимые государства смотрели сквозь кремлевскую призму.

— Отказ от создания системы энергетической безопасности в Европе и все большая зависимость от российских энергоносителей. Акцент был сделан на зеленую энергетику в то время, когда к этому не было ни технологических, ни политических предпосылок.

— Поддержка демократических институтов отошла на задний план, был сделан упор на рыночные инструменты, которые якобы изменят политику Кремля. Это позволило России использовать рыночные механизмы, чтобы укрепить автаркию и подорвать западные ценности в самом Западе.

— Игнорирование обоснованных опасений стран Восточной и Центральной Европы относительно угрозы России для международного мира и безопасности.

Будущее Европы под большим вопросом

Объективный анализ того, что происходит в России и других постсоветских государствах просто отсутствует. За время после распада СССР произошел стремительный количественный рост стратегических, аналитических центров, различных фондов, а качество анализа по нашему региону неуклонно снижалось.

Одна из причин — заметная инфильтрация западных центров прокремлевскими экспертами, сторонниками политики «умиротворения» диктаторов,

Кроме того, выросло количество крупных фондов, которые не только занимаются исследованиями, но и выделяют крупные суммы на проекты развития в нашем регионе. Беда только в том, что поддержка оказывается тем направлениям, которые перспективными считают только сотрудники этих фондов. На примере Беларуси можно сказать, что зачастую квалификация экспертов из этих фондов оставляет желать лучшего, потому средства западных налогоплательщиков идут на поддержку откровенно провластных проектов, зависимых СМИ, лоббистов диктаторского режима.

Тут даже особых аргументов не требуется. Достаточно посмотреть бравурные отчеты фондов, американских и европейских, и сравнить их с реальным состоянием дел в диктатуре.

О каких, например, опросах общественного мнения может идти речь в ситуации безумных репрессий в Беларуси? Тем не менее некогда уважаемый британский аналитический центр Chatham House ставит свое имя под мошенническими опросами, в которых утверждается о сохраняющейся поддержке диктатора и одобрении войны России против Украины.

Мы все помним, как Запад уходил из Афганистана. Это было ужасное зрелище: падающие из переполненных самолетов афганцы, которые работали в организациях, созданных или контролируемых Западом.

Это была страшная наглядная картина полного провала политики Запада в недемократических государствах, обнажившего гигантскую коррупцию, подмену ценностей меркантильностью, полного незнания, непонимания и нежелания понимать местные реалии, особенности и систему ценностей населения.

В Афганистан были вложены огромные средства, не только на укрепление безопасности, но и на управление и развитие, создание государственных институтов, развитие гражданского общества, неправительственных организаций. Иными словами, официально инвестиции были предназначены для предотвращения того развития событий, которое в результате произошло.

Было понятно, что деньги были просто разворованы, пропущены через коррупционные схемы, осели в карманах общественных организаций, подконтрольных коррупционным структурам.

Афганские политики и общественные деятели говорили, что из вложенных средств потрачено впустую было от 80 до 90 процентов.

В нашем регионе действует именно такая модель, которая цинично называется «содействие развитию, демократии и защите прав человека».

Не прибавляют оптимизма относительно послевоенной Европы и громкие проекты Евросоюза, на словах также направленные на помощь демократии и развитию, а на самом деле приводящие к обратным результатам. Имеется в виду программа «Восточное партнерство».

Уже само появление этой программы через год после аннексии Россией территорий Грузии было своеобразным признанием незаконной оккупации. Программа была абсолютно непродуманной и не обеспеченной финансово. Более того, было понятно, что Россия воспримет ее как провокацию и обязательно будет мстить. Что и случилось. На сегодняшний день за время существования этой программы были развязаны войны между Арменией и Азербайджаном, Россия ведет войну в Украине уже более 8 лет, в Беларуси укрепился диктаторский режим психопата Лукашенко, который участвует в войне против Украины, а Молдова может стать следующим объектом российской агрессии.

Беларусь как лакмусовая бумажка

Беларусь очень важна для оценки политики Европы в области безопасности, демократии, прав человека.

Беларусь — ключ ко всему региону, именно в Беларуси находится то самое тухлое яйцо, в котором спрятана смерть диктатуры на постсоветском пространстве.

Хотите вы или нет, именно режим Лукашенко создал матрицу, которой сегодня пользуется Путин.

Вот сейчас, когда Запад начинает, наконец, говорить об опасности России, об ошибочности умиротворения диктаторов, о безоговорочной поддержке Украины, вновь находятся политики, журналисты, бизнесмены, которые готовы спасать Лукашенко исходя исходя из своих меркантильных интересов.

Могу точно сказать, что если, после того как Украина разобьет Россию, Запад поможет Лукашенко остаться у власти, очень скоро отвратительная туша диктатуры в России и Беларуси снова наберет вес и полезет войной в Европу.

Поэтому, если хотите помочь Украине победить, необходимо избавляться от диктатур, в первую очередь от лукашенковской.

Залогом послевоенного существования Европы является не только целостная и европейская Украина, но и свободная европейская Беларусь.

Чего ожидать от России?

Для Европы война в Украине обострила все проблемы, связанные с безопасностью.

Прежде всего должны поменяться принципы принятия решений. Вместо всезнающей «старой» Европы приоритет в оценке рисков и военной безопасности должен принадлежать странам Балтии, Польше, Украине, белорусской оппозиции, а затем и свободной Беларуси. Именно они все 30 лет после развала СССР предупреждали об опасности России и возрождающихся в ней авторитарных тенденций.

Сможет ли Россия в ближайшее время изменится?

Нет.

После любых поражений Россия делала один вывод: надо отомстить.

Важно помнить, что после периода турбулентности, будь то войны или развал «тюрьмы народов», Россия всегда пользовалась передышкой для приготовления к новому конфликту, и новым войнам. В относительно мирный период Кремль вкладывал значительные средства в армию и вооружения, в спецслужбы, в разведку. С появлением гибридных форм противостояния огромные средства российские правители стали вливать в киберсферу.

Одним из основных источников перевооружения и реорганизации вооруженных сил и спецслужб служил Запад, поставляющий технологии и даже финансовые средства, предлагающий программы сотрудничества в чувствительных областях.

России не нуждается в нормальном существовании, все ее правители болеют одной болезнью: манией исключительности.

Сегодня Россия сегодня съежилась до такого Кадырова, неграмотного «академика» и «тик-ток генерала», который требует, чтобы его бесконечно восхваляли и так же постоянно перед ним извинялись, если недостаточно восхваляют.

В ближайшее время никаких предсказуемых отношений с Россией выстроить будет невозможно. Да и не в ближайшее тоже.

В то же время Россия будет оставаться центром силы и центром влияния, скорее всего негативного, на Европу, и никуда не денется с границ Европы. Правда, эти границы желательно бы выровнять, включив в них органично входящую в Европу Беларусь.

Выводы

Таким образом, для того, чтобы учесть новые реалии и закрепить то положительное, что появилось за время захватнической войны России против Украины, Европе необходимо отключиться от тех связей с Россией, которые по сути составляли суть всей восточной политики Евросоюза.

Главными принципами обновления Европы должны стать следующие:

— Отказ от постулата, что безопасность Европы невозможна без России. Наоборот, она невозможна с участием России.

— Отказ от признания каких-либо сфер влияния России за ее границами.

— Отказ от политики зависимости от российских энергоносителей

— Отказ от «реалполитик» и любых форм умиротворения диктатур

Только в таком случае, при выполнении таких условий у Европы, как у объединения демократических государств, есть будущее.

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