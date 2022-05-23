Врачи назвали простые способы для сохранения здоровья зубов 15 23.05.2022, 14:37

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Стоматологи утверждают, что иметь голливудскую улыбку очень просто.

Главное, придерживаться нескольких правил, а именно: не пользоваться общей посудой и не пробовать еду из чужой тарелки, пишет medicina.ua.

Иными словами, профилактика кариеса также важна, как и профилактика сезонного гриппа!

Доктор Маргарет Митчелл из стоматологической клиники в Чикаго, утверждает, что в болезнях зубов виноваты не конфеты и шоколад, а бактерии Streptococcus mutans, вызывающие кариес. Данные стрептококки не менее заразны, чем вирус гриппа. А особенной восприимчивостью к инфекции являются маленькие дети.

Кстати, родители, сами того не замечая, передают своим малышам бактерию, когда пробуют пищу, облизывают соску или когда просто целуют.

Кроме этого, стоматологи рекомендуют не забывать чистить зубы, после каждого приема пищи использовать зубную нить и жевательную резинку без сахара, а также заменить газировку на фруктовый чай и перекусывать не сладостями, а овощами и фруктами.

Изобрести вакцину от кариеса, заставив организм убивать болезнетворных стрептококков, — заветная мечта многих ученых. Ближе всего к избавлению человечества от звуков бормашины подошли китайские исследователи из Института вирусологии в Вухэне. В 2011 году они объявили об успешном испытании на крысах комбинированной ДНК-вакцины. Суть ее в том, что помимо ДНК самого стрептококка она содержит также и нуклеиновую кислоту другой бактерии — сальмонеллы. На сальмонеллу иммунитет реагирует активнее, расправляясь заодно и с кариесогенным стрептококком.

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