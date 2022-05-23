РФ захлестнет тотальная безработица? 6 23.05.2022, 17:10

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Россию покидает еще один мощный инвестор.

Российская агрессия накажет своих создателей, и начнет эту миссию безработица. Нет цивилизации – нет рабочих мест. Это должно быть понятно всем адекватным и здравомыслящим людям. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Телеграмм нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сейчас на России надеются, что зарубежный бизнес не уйдет. Влезет под санкции, потеряет ключевые рынки, убьет себе репутацию – и все ради того, чтобы РФ от безработицы спаслась. Ну, и налоги стригла как по расписанию. Так могло быть только в сказочке, потому бизнес уже идет на выход. Сегодня появились данные о планах по ликвидации российского сегмента Starbucks – это масса рабочих мест, так как кофе любят все. Теперь для рашистов ни кофе, ни работы", – отметил политик. Он добавляет, через три месяца будут сокращены (или "высвобождены") около 300 тысяч сотрудников. Даже если бы их оказалось меньше, это играет нам на руку. Наш враг не должен быть сыт и доволен: ему место в канаве с протянутой рукой.

"Почему это важно? В марте Starbucks приостановил деятельность на России, после чего все ожидали, что он передумает. Нет, не передумал и другим пример показал. Рашисты, сходите на кофе – возможно, дальше вам только чифирь дегустировать. Ведь в стране-тюрьме других напитков не бывает", – подытожил Алексей Гончаренко.

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