США поддерживают усилия ICAO по расследованию инцидента с рейсом Ryanair 5 23.05.2022, 21:36

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Лукашенко намеренно подорвал доверие в сфере безопасности пассажирских перелетов.

США поддерживают усилия ICAO по расследованию инцидента с рейсом Ryanair. Об этом говорится в заявлении спецпосланника по Беларуси Джули Фишер.

«Год назад режим Лукашенко в Беларуси вынудил рейс 4978 Ryanair приземлиться в Минске, солгав об угрозе взрыва. Двое пассажиров этого рейса остаются под стражей в Беларуси и еще не достигли конечного пункта назначения», — отметила Фишер.

Софью Сапегу недавно приговорили к шести годам лишения свободы, а Романа Протасевича «продолжают использовать как опору в пропагандистских усилиях».

Фишер подчеркивает, что Александр Лукашенко намеренно подорвал доверие в сфере безопасности пассажирских перелетов.

«Страны всего мира давно сотрудничают, чтобы обеспечить безопасность пассажирских рейсов, но режим Лукашенко намеренно подорвал это доверие, перенаправив международный рейс, чтобы подавить инакомыслие, заставить замолчать независимые голоса и послать зловещий сигнал оппонентам, что, находясь за пределами границ Беларуси, не было гарантией безопасности. Мы поддерживаем усилия ICAO по полному расследованию этого инцидента и ожидаем публикации окончательного отчета», — считает Фишер.

По ее словам, белорусские власти не выразили раскаяния в своих действиях, не сотрудничали с расследователями и продолжили запугивать своих политических оппонентов.

«Соединенные Штаты привержены работе с нашими партнерами для привлечения к ответственности основных участников этой акции, которая не только нарушила международные нормы и уголовное право США, но и поставила под угрозу жизнь граждан США и других невинных пассажиров на борту самолета Ryanair в тот день», — заключила спецпосланник.

Напомним, инцидент с Ryanair произошел ровно год назад, 23 мая 2021 года.

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