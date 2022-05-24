«Медуза»: Путин настроил всех против себя, в Кремле уже выбирают преемника 8 24.05.2022, 9:49

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Российские элиты ожидают серьезного ухудшения состояния здоровья «вождя».

За три месяца войны против Украины российский президент Владимир Путин настроил против себя все элиты, в том числе и те, кто выступал за "военную операцию". На сегодня в Кремле уже всерьез задумываются о том, что будет после Путина.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Смена настроений

По данным "Медузы", с началом войны большинство кремлевских и правительственных чиновников не знали, что думать, и гадали, как на них скажутся западные санкции. Но в апреле был "патриотический подъем" и многие во власти публично выступили за войну до победного конца. Теперь же спустя три месяца снова преобладает пессимизм.

"Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно - серый импорт, торговля с Китаем и Индией", - отметил близкий к правительству источник "Медузы".

При этом у Путина до сих пор не видят сценария выхода из войны с сохранением рейтинга власти. Но бизнес и члены правительства недовольны тем, что он развязал военный конфликт, не спрогнозировав масштаб санкций. А "ястребы" в окружении президента недовольны темпами "специальной операции".

Кремль не готов к мобилизации

Близкие к администрации Путин источники отмечают, что позиция силового крыла довольно проста.

"По их пониманию, раз уж ввязались - давать слабину нельзя. Надо действовать жестче", - отметили они, имея в виду широкую мобилизацию резервистов и войну "до победы".

Но при этом в Кремле не готовы пойти на мобилизацию. Согласно результатам закрытых социологических исследований, россияне поддерживают войну против Украины, но не готовы воевать сами или отправить на фронт родственников.

Путин просчитался

Так называемая "партия мира" в лице крупнейших бизнесменов и большинства чиновников недовольна действиями президента, поскольку он не демонстрирует шаги по достижению мира с Украиной.

"Проблемы в России из-за войны уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", - объяснил источник, близкий к правительству.

По его словам, до войны никто в Кремле не просчитал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти. Но несмотря на то, что эмбарго обсуждается в Европе, у Путина не верят, что санкции будут реализованы.

Поиски преемника

Источники "Медузы" отмечают, что на этом фоне в Кремле все чаще обсуждают будущее России после Путина.

"Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет", - отметил один из собеседников.

На сегодня негласно обсуждаются такие кандидатуры в преемники, как мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Однако во власти все понимают, что Путин может уйти только при серьезном ухудшении состояния здоровья.

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