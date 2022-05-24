Ученые обнаружили в Египте древние элитные гробницы 1 24.05.2022, 9:54

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Археологов поразило их содержимое.

Археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета обнаружили комплекс гробниц с семью останками, захороненными в разных слоях. Могилы, которые возникли примерно 1500 лет назад, располагались так, что нижние конечности опирались на грудь. Об этом пишет Arkeo News.

Руководитель исследования PAP Центра средиземноморской археологии Варшавского университета, доктор Мариуш Гвязда: «Это неестественная позиция. Для этого умершего нужно было связать веревками или обвязать тканью», — сказал он.

Доктор Гвязда заявил, что во II веке Агатархид Книдский описал погребальные обычаи племен Восточной пустыни и что вокруг шеи и ног покойного повязывали веревки, чтобы тело принимало скорченное положение - этот случай был похож.

Археологи пока не могли определить, были ли тела оставлены все сразу или добавлялись в гробницу время от времени.

Артефакты, найденные в гробнице, указывают на то, что могилы принадлежали к элитному классу и были захоронены с привезенными бусинами, состоящими из оникса (силикатный минерал халцедон) и сердолика (коричневато-красный минерал) из Пакистана, Индии и, возможно, Индонезии. Кроме того, исследователи обнаружили кольца из слоновой кости, серьги и браслеты из серебра. Кольца в стиле, известном на границе Египта и Судана.

Береника была заселена с 4 по 6 века нашей эры блемианами, которые стали независимыми от власти других средиземноморских империй. Это было малоизвестное кочевое нубийское племя, жившее в гористой Восточной пустыне. Однако в то время он контролировал территорию к востоку от Нила от современной Эфиопии до Береники. Власти управляли городом и процветали за счет своего участия в торговле между византийцами и общинами, проживающими в районе Индийского океана.

Раскопки также выявили свидетельства древних погребальных ритуалов, обнаружив платформу и останки животных, которые, вероятно, использовались для жертвоприношений. На платформе стояли чаши для подношений и несколько перевернутых амфор, которые опорожнялись во время ритуальных практик.

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