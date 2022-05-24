В Беларуси с рынка уходят малые компании 1 24.05.2022, 15:01

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Ряды бизнеса редеют.

Количество субъектов малого предпринимательства в Беларуси за январь-апрель сократилось на 2% — до 362 738, сообщает МНС. Эта категория плательщиков перечислила в бюджет 3,5 млрд рублей, пишет Office Life.

При этом количество организаций малого предпринимательства уменьшилось на 5%, до 91 911.

Число малых компаний со штатом до 100 человек сократилось на 6%, до 10 241. Микропредприятий со штатом до 15 человек стало меньше на 5%, до 81 670. Они перечислили в бюджет 1,3 млрд рублей налогов за январь-апрель.

Численность индивидуальных предпринимателей сократилась почти на 1%, до 270 827 человек. При этом они перечислили в бюджет 427 млн рублей налогов.

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