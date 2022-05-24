В Нью-Йорке демонтировали последний таксофон 13 24.05.2022, 18:18

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Конец эпохи.

Телефонные будки — один из символов Нью-Йорка, утративший практическую ценность в связи с распространением мобильной связи. На днях в городе произошло историческое событие — последний таксофон убрали, передает «Новое время».

Демонтаж таксофонов в городе начался в 2014 году по инициативе мэра Билла де Блазио. Заменить их решили на сервис LinkNYC, предоставляющего услуги зарядки смартфон, бесплатного Wi-Fi и звонков.

К маю 2022 года в Нью-Йорке остался лишь один таксофон. На днях его тоже решили демонтировать и перевезти в музей, сделав частью выставки о жизни города в докомпьютерную эпоху.

«Точно так же, как мы перешли от лошади и повозки к автомобилю и от автомобиля к самолету, цифровая эволюция прошла путь от телефонов-автоматов до высокоскоростных киосков Wi-Fi, чтобы удовлетворить наши потребности в связи», — заявил комиссар Управления технологий и инноваций Нью-Йорка Мэтью Фрейзер.

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