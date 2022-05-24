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Как неуловимые аферисты обворовывают белорусских продавцов

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  • 24.05.2022, 19:56
  • 5,636
Как неуловимые аферисты обворовывают белорусских продавцов

Волшебство.

Анна — работница гродненского цветочного магазина. Она и прислала видео onliner.by. Переживает: не хочется светиться в качестве простака, которого так легко обманули, но и других предупредить надо. Дело было 7 мая около полудня.

— Целое утро не было продаж, я даже обрадовалась, когда сразу две покупательницы зашли, — рассказывает Анна.

Дальше — по шаблону. «Покупательница» демонстрирует (но не отдает) 50 рублей, начинает копошиться в поисках мелочи... А потом случается волшебство: сумочка, которая была у нее в руках, а также купюра исчезают. Смотрите, какая красота.

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