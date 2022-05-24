Главы МИД Германии и Польши обсудили дальнейшие поставки оружия Украине 24.05.2022, 20:49

Варшава и Берлин находятся в постоянном контакте.

Германия и Польша намерены устранить неопределенность в вопросе обмена тяжелым вооружением в пользу Украины. Правительства обеих стран находятся в постоянном контакте, чтобы предотвратить недопонимание, заявили на совместной пресс-конференции во вторник, 24 мая, в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и ее коллега по должности из Польши Збигнев Рау. Они подчеркнули, что могут поставить только те вооружения, которые имеются в наличии, передает DW .

Польский министр заявил о решимости урегулировать проблему и выразил сожаление в связи с тем, что процесс поставок оружия Украине оказался не столь быстрым, как того требует ситуация в этой стране. В свою очередь Бербок отметила, что тяжелые вооружения "не могут быть поставлены нажатием кнопки или щелчком пальцами". По ее словам, еще необходимо провести ревизию имеющейся техники и проверить, "что имеется в наличии, что должно быть отремонтировано или заказано".

Берлин готов к дальнейшим поставкам оружия и боеприпасов Киеву

Кроме того, Анналена Бербок сообщила о готовности Берлина и дальше поставлять Украине вооружения и боеприпасы. "Мы укрепляем восточный фланг НАТО с помощью немецких солдат и техники в регионе Балтии, а также с помощью зенитных ракет в Словакии", - отметила она. По словам немецкого министра, ей известно, что Польша пристально наблюдает за действиями Германии в связи с российским вторжением в Украину и ее поддержкой Киева. Варшава подает "хороший пример", принимая на протяжении нескольких месяцев беженцев из Украины, заявила глава МИД ФРГ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал власти Германии, которые, по словам Дуды, не сдержали обещание, данное Польше - поставить танки взамен тех, которые Варшава предоставила Украине из собственных резервов. "Они не выполнили это обещание и, откровенно говоря, мы очень разочарованы из-за этого", - указал он в интервью немецкой газете Die Welt. Согласно договоренности, восточноевропейские страны согласились направить обороняющейся от российского вторжения Украине танки советского производства и получить за них от Германии более современную боевую технику.

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