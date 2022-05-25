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Полковник британской армии рассказал, почему оккупанты регулярно терпят неудачи в Украине

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  • 25.05.2022, 10:10
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Полковник британской армии рассказал, почему оккупанты регулярно терпят неудачи в Украине
фото: reuters

В войсках РФ серьезные проблемы с командованием.

Причины регулярных неудач российских войск во время вторжения в Украину ‒ в проблемах с командованием. Именно такое мнение высказал бывший офицер армии Великобритании и военный эксперт Глен Грант на своей странице в Facebook.

Как пишет специалист, одно из ключевых фундаментальных правил войны заключается в том, что в любой области должен быть только один командир ‒ независимо от того, какие еще силы представлены на позиции.

Грант пояснил свою мысль на примере Вооруженных сил Украины. Эксперт говорит, что в пределах одной украинской бригады должен быть один командир, которому будут подчиняться все остальные ведомства ‒ тероборона, ГУР, Нацгвардия, СБУ, полиция, Силы спецопераций, морпехи, артиллерия и даже самолеты в ближнем бою. Все эти силы должны подчиняться бригадному генералу, пока они находятся в его зоне ответственности.

"Это единственный способ обеспечить скоординированную огневую мощь там, где это необходимо, на фронте", — подчеркивает Грант.

Эксперт аргументирует такое положение вещей тем, что старшие командиры должны распределять задачи, а не пытаться вести бригадный бой. Как раз русские оккупанты не придерживаются этого правила. Это, по мнению Гранта, и является одной из основных причин неудач ВС РФ. На уровне бригады нет главенствующего командира, который бы отвечал за победу в битве. Точно также командные уровни, задачи и ресурсы в ВС РФ не совпадают практически никогда.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о том, что российские пропагандисты на фоне неудач войск России в войне против Украины решили изменить свою риторику.

Приостановку наступления они называют "стратегическим замыслом". Дескать, оккупанты собираются затянуть боевые действия до наступления холодов, чтобы Запад, несмотря на ситуацию с войной, согласился на новый газовый ультиматум Москвы.

"Несколько прокремлевских медиаресурсов начали тиражировать тезисы, что приостановка продвижения российских войск вглубь территории Украины – это "стратегический замысел" военно-политического руководства РФ для затягивания боевых действий до наступления холодного времени года", - отмечается в сообщении.

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