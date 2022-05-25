«На лето уезжаем в деревню, там нет ни обезьян, ни оспы» 3 25.05.2022, 12:36

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Что белорусы думают о возможности новой пандемии.

Недавно мир узнал о новом редком заболевании — оспе обезьян. В ВОЗ называют эти случаи нетипичными, потому что никто из заразившихся не ездил в Западную или Центральную Африку, где встречается это заболевание. EX-PRESS.BY спросил у читателей, боятся ли они обезьяньей оспы и грозит ли, по их мнению, новая эпидемия.

Евгений:

— После COVID-19 приходится всего бояться. И как только начали говорить, что появилась какая-то новая зараза, я начал читать о ней. Это заболевание не очень легко передается от человека к человеку, протекает в легкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Чего тут бояться?

Ольга:

— Я боюсь, но не конкретно оспу обезьян, а того, что испытания человечества никак не заканчиваются. Мне кажется, нам надо как-то справиться с войной, а уж с болезнями мы справимся.

Елена:

— Вот вы боитесь СПИД? Думаю, если ведете нормальный образ жизни, не ведете беспорядочную половую жизнь, не пьянствуете, не наркоманите, то у вас этот страх адекватный. Точно так и с оспой обезьян. Тем более, говорят, что если вакцинирован от обычной оспы — а мы почти все в детстве эту прививку получали — то и заболеть нам маловероятно.

Наталья:

— Мы на лето уезжаем в деревню, там нет ни обезьян, ни оспы. И даже интернет есть, если на горку выйти в центре села, а так — нет. Будем копать грядки и траншеи, проводить коммуникации и ничего не будем знать про этот бл…ий мир. Очень жду этого времени.

Справка

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая может передаваться от человека к человеку и вызывается вирусом. С 3 по 21 мая в мире выявлено 92 случая заражения оспой обезьян. Больше всего подтвержденных случаев — в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.

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