Марк Фейгин: Полк Калиновского уже не остановить 3 25.05.2022, 13:53

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Марк Фейгин

Лукашенко попал в цугцванг.

Российский юрист и политический блогер Марк Фейгин в эфире канала Украина 24 прокомментировал поведение белорусского диктатора. Он уверен, что Лукашенко боится:

— Лукашенко точно очень боится. По всему его поведению, по всем его последним заявлениям это видно. Он руководствуется исключительно собственными интересами, вопросом собственной безопасности. Все остальное, на мой взгляд, его вообще не волнует, что будет и как. Он просто хочет в этой ситуации выжить. Чтобы его не устранили физически либо те, либо другие.

Фейгин объяснил, что сейчас угрожает белорусскому правителю.

— В настоящее время главная угроза для него даже не со стороны Путина. Его могли устранить ради цели вовлечения Беларуси непосредственно в военную кампанию, чтобы поставить какого-нибудь генерала КГБ и начать тратить девятимиллионный белорусский народ так же, как они тратят русский народ, расходуют на войну ради своих имперских целей.

Но, я думаю, сейчас это отменилось, потому что в условиях войны Путин на такого рода действия не пойдет, тем более что, видимо, Лукашенко сумел как-то отвертеться.

Но осталась проблема в отношениях с Киевом. Он боится Киева, он боится Запада в лице Киева, стоящего за Киевом, он боится Польши, боится Литвы.

Ведь как получается: если действительно Москва терпит военное поражение, следующей главной мишенью будет именно он. Как вы остановите уже ставший полком бывший батальон Калиновского? Эти люди, прошедшие огонь, горевшие и умиравшие, которые выбрались из Окрестина, они же не останутся в Украине.

И, посмотрите, как реагирует белорусская власть, которая за покушение на терроризм вводит смертную казнь. Такого вообще никогда не было, это же произвол. И этот переход к ужесточению уголовного законодательства, это, безусловно, из-за боязни, — подчеркнул Фейгин.

При этом он не уверен, что белорусские силовики в случае реальной опасности будут защищать Лукашенко:

— Еще неизвестно, как себя поведут белорусские силовики в этой ситуации. Одно дело, противостоять людям, которые снимают туфельки, чтобы встать на лавочку, а другое дело, когда перед тобой профессиональные военные. Потому что белорусская армия не имеет боевого опыта, она нигде не воевала.

Думаю, что Лукашенко все больше осознает, как много у него врагов. Не меньше, чем у Путина. Только у Путина есть чем защищаться, а у Лукашенко единственная защита — это сам Путин. Поэтому он будет выдумывать любые способы, чтобы, с одной стороны, его защищал Путин, а с другой, чтобы Киев не имел намерений его свергнуть.

Блогер оценил положение Лукашенко в настоящее время как «состояние цугцванга».

— Даже если Лукашенко вдруг сбежит на какой-то остров, там, Борнео, или уедет в Китай, он просто станет заложником Пекина. И это уже будет вопрос торговли: а что вы нам за него дадите?

Ему некуда бежать. Единственное, что защищает реально, — это закон, если уехать в Европу. Но кто примет Лукашенко! Нет таких.

Получается, что у него безвыходная ситуация — оставаться у власти, потому что ему просто уйти некуда. При определенных обстоятельствах он мог бы спрятаться за Путина и переехать к Януковичу, но кто знает, что будет с самим Путиным, и не станет ли Лукашенко там удобным поводом разменять его на отмену каких-то санкций? — не исключает Марк Фейгин.

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