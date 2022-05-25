В разных городах Беларуси закрываются «тюбетейки» 1 25.05.2022, 14:33

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Вчера стало известно о задержании собственника крупной сети магазинов.

В Слуцке и Ганцевичах закрылись некоторые «азиатские» магазины с дешевой одеждой и обувью, сообщает nashaniva.com. Вероятно, о закрытии этой сети из 240 магазинов рассказывал вчера госконтроль.

Как пишет Kurjer.info, в Слуцке на улице Ленина закрылся магазин «Смешные цены», на Максима Богдановича — «Мир одежды и обуви», на 14 Партизан — новый магазин напротив «Санты».

Все эти магазины (в народе их называют «тюбетейки») продавали дешевую одежду и обувь.

Как удалось выяснить «Кур’еру», налоговая работает с указанными магазинами, проводит административные процедуры.

Продавцы слуцких «тюбетеек» магазинов, с которыми удалось переговорить, сказали, что их не уволили, а просто сказали пока подождать.

Есть проблемы в магазинах дешевых товаров и в других городах Беларуси. Например, в Ганцевичах также закрылось несколько павильонов. Местные журналисты пишут, что работников этих магазинов, так же, как и случчан, пока не уволили.

«Ганцавіцкі час» рассказывает, что первая «тюбетейка» появилась в Ганцевичах в 2017 году. Примерно с 2016 года магазины низких цен стали появляться по всей стране.

Прежде всего они стали конкурентами для предпринимателей с рынков, которые неоднократно ставили перед МАРТ вопрос о недобросовестной конкуренции.

Еще в январе 2018 года в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прошла встреча, на которой предприниматели с участием министра Владимира Колтовича обсудили проблемы магазинов, открытых в Беларуси торговцами из стран Центральной Азии.

Предприниматели говорили, что без нарушения закона торговать по таким низким ценам невозможно. По словам участника встречи с министром, лидера предпринимательской организации «Перспектива» Анатолия Шумченко, «обеспокоились наконец и государственные чиновники».

Но магазины продолжали работать.

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