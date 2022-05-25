ЕС заморозил активы российских олигархов на 10 миллиардов евро 1 25.05.2022, 14:53

1,000

Министр финансов Германии заявил о возможности использования этих средств для восстановление Украины.

Благодаря санкциям российские миллиардеры потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 миллиардов евро с начала вторжения России в Украину.

Как пишет Der Spiegel, с момента начала вторжения России в Украину ЕС внес ряд российских олигархов в санкционный список, поскольку их обвиняют в тесных связях с Кремлем.

Согласно подсчетам, к апрелю уже было заморожено 29,5 млрд евро - из них около 6,7 млрд евро пришлось на активы олигархов. К этому также добавились замороженные активы российского центрального банка.

Отмечается, что Еврокомиссия хочет представить законодательное предложение, позволяющее конфисковать замороженные российские деньги, чтобы затем использовать их в пользу Украины.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник, что его страна открыта для дебатов об использовании конфискованных российских активов на восстановление Украины, однако следует проводить различие между государственными фондами, такими как центральный банк, и частными.

"В нашей конституции есть гарантии для частных активов", - сказал Линднер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».