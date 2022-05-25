Война в Украине: что будет в ближайшие недели? Сергей Рахманин

25.05.2022, 23:57

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Сергей Рахманин

ВСУ сейчас овладевают тактикой контрнаступления.

Человек, знающий рецепт победы в этой войне, наверняка получит Нобелевскую премию мира, потому что он очень сложный. А для военных экспертов еще и очень интересный, если слово «интересный» можно говорить о такой страшной и жестокой вещи как война. Ибо за последние несколько десятков лет войны, где две страны системно использовали такое количество различных видов вооружений и вооруженных сил, не было никогда. И для ВСУ, несмотря на 8 лет войны, продолжавшейся с 2014 года, и для постоянно воюющей РФ на этой войне есть очень много открытий. Не будет преувеличением говорить, что и украинские командиры и военачальники страны-агрессора во многом учатся воевать в таких масштабных боевых действиях. Поэтому война столь сложна и трудна.

На сегодняшний день, если говорить обобщающее, потому что прошло три месяца войны, я бы выделил несколько важных моментов.

Во-первых, пока главное преимущество Украины в более высоком боевом духе. Неожиданно для врага оказалось, что ВСУ более мотивированы. Также украинские военачальники среднего и низового звена оказались более гибкими в принятии решений. В российских вооруженных силах, как выяснилось, команда идет жестко по вертикали, и у российских командиров самостоятельность и инициатива минимальна. Это тоже сказывалось на характере боевых действий.

Второй момент. После последнего этапа Карабахской войны говорили, что следующая, если она будет между Россией и Украиной, будет война электронных систем, беспилотников. Случилось совсем не так. Новейшие военные технологии играют важную роль, но, как оказалось, никто не отменял ни необходимости получать численное преимущество на направлениях главного удара, ни применения массовой артиллерии (от минометов до систем залпового огня), ни эффективное взаимодействие разведки и артиллерии. Эта война доказала, что в первую очередь это война разведки и артиллерии. Причем с обеих сторон.

Что касается нынешнего этапа войны. Сейчас это позиционные бои, в которых и Украина, и Россия делают работу над собственными ошибками и овладевают новыми для себя тактиками.

Для россиян это состоит в том, чтобы избежать огромных прорывов — то, чем они кичились и злоупотребляли в начале войны. Это когда авангард очень далеко отрывался от средств снабжения, поэтому наступление останавливалось. Они сократили расстояние между наступающими частями и тылами. Более эффективно пытаются использовать свое превосходство в артиллерийских системах и авиации.

А украинская армия сейчас овладевает тактикой контрнаступления. Например, удалось оттеснить врага от Харькова, снять новую угрозу прямого наступления и существенно углубиться в направлении Старого Салтова с форсированием реки.

Это война с переменным успехом, где населенные пункты переходят из рук в руки, как это происходит с маленьким селом Довгенькое .(очень важным в Харьковской области с оперативной точки зрения). Война жестокая, кровопролитная, с применением разных средств. Она учит наших командиров, личный состав, закаляет скелет новых вооруженных сил. Ибо из-за потерь (а это объективное дело) состав наших бригад существенно обновился. Сейчас очень сложный этап. Украинцам крайне важно в ближайшие 3−6 недель сбить наступательный порыв российских войск на Донбассе. А для того чтобы они выдохлись и ВСУ получили необходимую паузу, чтобы восстановить свои силы и потери за счет новых поставок вооружения. В первую очередь, тяжелого, поступающего в рамках международной технической помощи.

Сергей Рахманин, «Новое время»

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