закрыть
26 мая 2022, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты привезли в Мелитополь «музейные» танки Т-62

23
  • 26.05.2022, 8:27
  • 8,318
Оккупанты привезли в Мелитополь «музейные» танки Т-62
фото: WIKIPEDIA

Их будет еще проще уничтожать из «Джавелинов» и NLAW.

В Мелитополь Запорожской области доставили устаревшие советские танки Т-62, которые сняли с консервации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", - говорится в сообщении.

Отметим, что танки Т-62 созданы на базе танка Т-55 и производились еще во времена СССР с 1962 по 1975 год. У Т-62 классическая компоновка, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления - в лобовой, а боевого отделения - в средней части машины.

Броневой корпус танка представляет собой коробчатую сварную конструкцию, которая собирается из листов катаной броневой стали толщиной 16, 30, 45, 80 и 100 мм.

Экипаж Т-62 состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид