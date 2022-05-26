Оккупанты привезли в Мелитополь «музейные» танки Т-62 23 26.05.2022, 8:27

8,318

фото: WIKIPEDIA

Их будет еще проще уничтожать из «Джавелинов» и NLAW.

В Мелитополь Запорожской области доставили устаревшие советские танки Т-62, которые сняли с консервации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", - говорится в сообщении.

Отметим, что танки Т-62 созданы на базе танка Т-55 и производились еще во времена СССР с 1962 по 1975 год. У Т-62 классическая компоновка, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления - в лобовой, а боевого отделения - в средней части машины.

Броневой корпус танка представляет собой коробчатую сварную конструкцию, которая собирается из листов катаной броневой стали толщиной 16, 30, 45, 80 и 100 мм.

Экипаж Т-62 состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».