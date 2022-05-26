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«Мы готовимся»: в Волковыске ждут освободительного похода полка Кастуся Калиновского

  • 26.05.2022, 9:34
  • 4,388
«Мы готовимся»: в Волковыске ждут освободительного похода полка Кастуся Калиновского

Жители города вышли на акцию в поддержку белорусских бойцов.

Жители Волковыска вышли на акцию в поддержку полка имени Кастуся Калиновского, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы знаем, что несколько парней из Волковыска защищают Украину от России в полку Калиновского. Мы гордимся нашими земляками и ждем их домой живыми и здоровыми», - заявляют участники акции.

Участники акции развернули бело-красный-белый и украинский флаги и транспарант с многозначительной фразой «Мы готовимся».

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