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В Минске задержан коммерческий директор сети кинотеатров «Silver Screen»

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  • 26.05.2022, 10:39
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В Минске задержан коммерческий директор сети кинотеатров «Silver Screen»
Александр Демидович

Ранее он работал в tut.by.

В Минске задержан Александр Демидович, коммерческий директор сети кинотеатров «Silver Screen», об этом «Зеркалу» сообщили три не связанных между собой источника.

Демидовича задержали на рабочем месте 25 мая. Кто именно и по какой причине это сделал — на данный момент неизвестно.

Ранее менеджер работал на разных должностях в tut.by. До разгрома возглавлял одно из подразделений коммерческой службы.

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