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Ученые заставили томат вырабатывать витамин D

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  • 26.05.2022, 13:50
Ученые заставили томат вырабатывать витамин D

Разработанный метод обогащения можно будет применять и к другим пасленовым.

Исследователи Центра Джона Иннеса (Великобритания) совместно с коллегами из Чили, Италии и Кубы выявили томаты, листья которых богаты «предшественником» витамина D3. Ученые отредактировали геном растения так, чтобы вещество накапливалось и в спелых плодах. Новый вид богат витамином, дефицит которого приводит к серьезным проблемам со здоровьем, пишет «Вокруг света».

По данным ученых, около миллиарда людей в мире страдают от недостатка витамина D, и количество это растет. Основная причина, как считают специалисты, в неадекватном питании. Наши организмы умеют синтезировать витамин D из 7-дегидрохолестерина (7-DHC), также известного как провитамин D3. Происходит это под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу.

Однако главным безопасным источником остается пища. Но рыба и молочные продукты дороги и доступны не всем, а в растениях мало D3.

Провитамин D3 (7-DHC) вырабатывают некоторые растения, в частности томаты, но это происходит в процессе синтеза холестерина, преимущественно в листьях и в малых количествах. В спелых плодах он отсутствует.

Предыдущие исследования обнаружили, что этот же провитамин используется в фруктах для создания молекул, а фермент Sl7-DR2 помогает преобразовать их в другие молекулы. Используя для генного редактирования систему CRISPR-Cas9, ученые «отключили» фермент в томате и добились, чтобы провитамин накапливался и в созревших помидорах.

Измерения показали значительное увеличение количества 7-DHC как в листьях, так и в плодах отредактированных пасленовых. Причем богаты провитамином оказались и мякоть, и кожура помидоров. Исследователи подвергли растения воздействию УФ-лучей в течение часа и убедились, что провитамин превратился в витамин D3. Содержание дефицитного элемента в одном помидоре было равно его количеству в двух яйцах или 30 граммах тунца.

Генные модификации, по словам ученых, не повлияли на рост, развитие и урожайность томатов. Продукт остался полезным и безопасным для употребления в пищу и достаточно стрессоустойчивым для выращивания.

Также специалисты отмечают, что листья растения, богатые витамином, можно будет собирать и использовать для производства БАДов. Разработанный метод обогащения растений витамином D можно будет применять и к другим пасленовым, таким, как баклажаны, картофель и перец, потому что у них тот же биохемический путь — аналогично работают молекулы.

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