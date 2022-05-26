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Супруги из Харькова спасли от войны более 70 котов

  • 26.05.2022, 19:57
Супруги из Харькова спасли от войны более 70 котов

Всех вывезли на микроавтобусе.

Харьковчане Татьяна и Андрей, убегая от войны, спасли всех жителей своего домашнего частного убежища для животных.

Об этом шла речь в эфире телемарафона.

Супруги из Харькова, которые начали опекаться животными в 2014 году и создали частный приют для животных в своей съемной квартире, смогли вывезти более 70 кошек.

Харьковчане решились на эвакуацию в середине апреля, когда россияне били совсем близко от их дома. До того времени супруги развозили лекарства и продукты жителям обстреливаемого врагом города и помогли эвакуировать людей.

Во время эвакуации кроме котов прихватили еще нескольких собак и морскую свинку Пульку, на которую наткнулись в харьковском подвале. Вывозили всех животных в одном микроавтобусе и о том, чтобы оставить хоть кого-то даже речи не было.

Временное пристанище приют нашел на Черкасщине - в экоусадьбе Юрия, который занимается зеленым туризмом. Владельца помещения не испугало количество животных и то, что они могут повредить имущество.

Сейчас Татьяна и Андрей больше всего обеспокоены поиском новых хозяев для подопечных. Часть котов недавно переправили в новые семьи в Европе. Сегодня в приюте остается 53 животных.

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