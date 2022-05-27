закрыть
27 мая 2022, пятница, 8:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Родителям Маргариты Левчук лукашисты предлагали записать видео, чтобы она не занималась политикой

1
  • 27.05.2022, 7:57
  • 1,532
Родителям Маргариты Левчук лукашисты предлагали записать видео, чтобы она не занималась политикой
Маргарита Левчук

Их оштрафовали на сумму, эквивалентную $4 тысячам.

Оперная певица Маргарита Левчук сообщила в Instagram, что ее родителям предложили записать видео с просьбой о том, чтобы она перестала заниматься политикой.

Утром 26 мая силовики задержали родителей певицы Маргариты Левчук в ее родной деревне Страдечь Брестского района. Их осудили за «неповиновение милиции» и оштрафовали на сумму, эквивалентную $4 тысячам. Вечером их отпустили.

Также силовики устроили обыск в квартире блогера Андрея Паука. Бывшая жена Паука сообщила, что их квартиру фактически разгромили.

Напомним, в феврале стало известно, что Маргариту Левчук объявили в розыск как обвиняемую по делу о «надругательстве над государственными символами». Также в розыск попал ее партнер из дуэта «Красная зелень» Андрей Паук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох