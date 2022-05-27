Родителям Маргариты Левчук лукашисты предлагали записать видео, чтобы она не занималась политикой 1 27.05.2022, 7:57

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Маргарита Левчук

Их оштрафовали на сумму, эквивалентную $4 тысячам.

Оперная певица Маргарита Левчук сообщила в Instagram, что ее родителям предложили записать видео с просьбой о том, чтобы она перестала заниматься политикой.

Утром 26 мая силовики задержали родителей певицы Маргариты Левчук в ее родной деревне Страдечь Брестского района. Их осудили за «неповиновение милиции» и оштрафовали на сумму, эквивалентную $4 тысячам. Вечером их отпустили.

Также силовики устроили обыск в квартире блогера Андрея Паука. Бывшая жена Паука сообщила, что их квартиру фактически разгромили.

Напомним, в феврале стало известно, что Маргариту Левчук объявили в розыск как обвиняемую по делу о «надругательстве над государственными символами». Также в розыск попал ее партнер из дуэта «Красная зелень» Андрей Паук.

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