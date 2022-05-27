Медики развенчали пять мифов о сахаре

Медики развенчали пять мифов о сахаре8
- 27.05.2022, 9:23
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Многие утверждения о вредности этого продукта не имеют ничего общего с реальностью.
Сахар – продукт, который, вероятно, лидирует по количеству мифических сказов вокруг него, не имеющих ничего общего с реальностью, пишет cursorinfo.co.il.
Сахар главная причина кариеса
В обществе принято считать, что чрезмерное употребление сахара приводит к возникновению кариеса. На самом деле на это влияют в разной силе разные факторы и продукты.
Сахар вызывает зависимость
Врачи говорят, что пока нет явных доказательств того, что сахар вызывает расстройство пищевого поведения, в том числе зависимость.
Сахар главная причина набора веса
Ученые давно доказали, что причина лишнего веса в превышении нормы калорий, поэтому если вы употребляете сахар в норме дневного уровня калорий, вы не наберете лишний вес.
Употребление сахара вызывает диабет
Фактическими факторами, которые могут привести к диабету, является низкая физическая активность, лишний вес, жировые отложения вокруг жизненно важных органов и многое другое, а не сахар.
Сахар стимулирует рост раковых клеток
Ученые выявили, что раковые клетки могут найти доступ к глюкозе вне зависимости от того, ест человек сахар или нет.