Медики развенчали пять мифов о сахаре 8 27.05.2022, 9:23

6,014

Фото: Depositphotos / Ajafoto

Многие утверждения о вредности этого продукта не имеют ничего общего с реальностью.

Сахар – продукт, который, вероятно, лидирует по количеству мифических сказов вокруг него, не имеющих ничего общего с реальностью, пишет cursorinfo.co.il.

Сахар главная причина кариеса

В обществе принято считать, что чрезмерное употребление сахара приводит к возникновению кариеса. На самом деле на это влияют в разной силе разные факторы и продукты.

Сахар вызывает зависимость

Врачи говорят, что пока нет явных доказательств того, что сахар вызывает расстройство пищевого поведения, в том числе зависимость.

Сахар главная причина набора веса

Ученые давно доказали, что причина лишнего веса в превышении нормы калорий, поэтому если вы употребляете сахар в норме дневного уровня калорий, вы не наберете лишний вес.

Употребление сахара вызывает диабет

Фактическими факторами, которые могут привести к диабету, является низкая физическая активность, лишний вес, жировые отложения вокруг жизненно важных органов и многое другое, а не сахар.

Сахар стимулирует рост раковых клеток

Ученые выявили, что раковые клетки могут найти доступ к глюкозе вне зависимости от того, ест человек сахар или нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».