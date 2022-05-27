Его навязчивая идея 2 Евгений Вильк

27.05.2022, 9:55

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Почему Путин не является президентом России.

Цель его - это не восстановление Советского Союза. Пример чего перед войной с Украиной - легкий и беззаботный отказ от падавшего в руки Казахстана.

В большом спектакле, который разыгрывает Создатель, этот эпизод словно специально был предусмотрен перед войной, чтобы отмести даже тень мысли о стремлении путинского руководства к восстановлению СССР. 2

Идеология Путина и его круга - другая.

Это наследие идеологии славянского единства (современная Сербия здесь шлет ИМ искренний привет из 1914) дореволюционной России, скукожившейся до идеи "триединой русской нации". Они долго говорили и вздыхали о Советском Союзе, и подразумевали под ним его центральную, "русско-славянскую общность", пока Путин наконец не заговорил напрямую в своих последних "исторических" статьях о триедином народе.

Это та же болезнь, хоть и с чуть другой историей болезни и другой формой протекания, что у Гитлера и его круга. Это мечта о новом центре мира, новой империи-цивилизации, которая должна далеко отодвинуть прежние западные центры. Для осуществления этой навязчивой идеи ему нужны ВСЯ Украина и Беларусь и глубокое и почтительное отступление от ее границ Запада.

Так что как с Брежневым, усталым хранителей Советской империи, с ним договориться не удастся. Он не политик России, - он политик и фюрер будущей славянской империи, которую он еще не построил. Как Гитлер был не политиком Германии, но фантастической арийской империи.

И обращение цивилизованного мира с ними должно быть подобным. Договориться с ними невозможно, не сломав носителей этих фантастических, агрессивных и бесчеловечных идей.

Евгений Вильк, t.me

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