закрыть
27 мая 2022, пятница, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Его навязчивая идея

2
  • Евгений Вильк
  • 27.05.2022, 9:55
  • 3,680
Его навязчивая идея

Почему Путин не является президентом России.

Цель его - это не восстановление Советского Союза. Пример чего перед войной с Украиной - легкий и беззаботный отказ от падавшего в руки Казахстана.

В большом спектакле, который разыгрывает Создатель, этот эпизод словно специально был предусмотрен перед войной, чтобы отмести даже тень мысли о стремлении путинского руководства к восстановлению СССР. 2

Идеология Путина и его круга - другая.

Это наследие идеологии славянского единства (современная Сербия здесь шлет ИМ искренний привет из 1914) дореволюционной России, скукожившейся до идеи "триединой русской нации". Они долго говорили и вздыхали о Советском Союзе, и подразумевали под ним его центральную, "русско-славянскую общность", пока Путин наконец не заговорил напрямую в своих последних "исторических" статьях о триедином народе.

Это та же болезнь, хоть и с чуть другой историей болезни и другой формой протекания, что у Гитлера и его круга. Это мечта о новом центре мира, новой империи-цивилизации, которая должна далеко отодвинуть прежние западные центры. Для осуществления этой навязчивой идеи ему нужны ВСЯ Украина и Беларусь и глубокое и почтительное отступление от ее границ Запада.

Так что как с Брежневым, усталым хранителей Советской империи, с ним договориться не удастся. Он не политик России, - он политик и фюрер будущей славянской империи, которую он еще не построил. Как Гитлер был не политиком Германии, но фантастической арийской империи.

И обращение цивилизованного мира с ними должно быть подобным. Договориться с ними невозможно, не сломав носителей этих фантастических, агрессивных и бесчеловечных идей.

Евгений Вильк, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин