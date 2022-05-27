Российские солдаты бегут из армии 27.05.2022, 10:36

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Каждый день пребывания в Украине для них – это риск попасть в список двухсотых.

По словам захватчика, его бригаду будут расформировывать, потому что многие сбежали.

Солдаты бегут из оккупационной армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских оккупантов, опубликованный СБУ.

«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – рассказывает захватчик своей жене.

Оккупант надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая - именно по завершении 90 дней, на которые якобы рассчитана «спецоперация».

«Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян – это риск попасть в список двухсотых, который уже насчитывает более 29,5 тысячи», - напомнили в СБУ.

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