Российские солдаты бегут из армии
- 27.05.2022, 10:36
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Каждый день пребывания в Украине для них – это риск попасть в список двухсотых.
По словам захватчика, его бригаду будут расформировывать, потому что многие сбежали.
Солдаты бегут из оккупационной армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских оккупантов, опубликованный СБУ.
«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – рассказывает захватчик своей жене.
Оккупант надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая - именно по завершении 90 дней, на которые якобы рассчитана «спецоперация».
«Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян – это риск попасть в список двухсотых, который уже насчитывает более 29,5 тысячи», - напомнили в СБУ.