закрыть
27 мая 2022, пятница, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джонсон предложил Зеленскому создать союз против России

5
  • 27.05.2022, 10:51
  • 4,424
Джонсон предложил Зеленскому создать союз против России
Борис Джонсон

Какие страны могут в него войти?

Британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против России. С учетом позиции отдельных стран Евросоюза этот альянс может стать альтернативой вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По данным издания, из-за невнятной позиции отдельных стран по перспективе членства Украины в Европейском союзе Джонсон пытается спутать Брюсселю все карты, выступая с предложением новой системы политических, экономических и военных союзов. Предполагается, что в новый альянс могут собраться страны, недовольные позицией ЕС и ответом Германии на военную агрессию России.

Как отметили знакомые с переговорами источники, Джонсон продвигает эту идею уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Издание пишет, что предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе. Но украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Владимира Путина, с чем связаны проволочки с санкциями против России и поставками оружия.

Все может решиться в июне

Corriere Della Sera пишет, что Зеленский ждет саммита лидеров Евросоюза 23 июня и их решения по статусу кандидата на вступление в ЕС. Но не факт, что решение этого саммита будет таким, на который рассчитывает Украина. Поскольку оно может вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата.

Согласно другой гипотезе, Евросоюз ограничится туманным заявлением о наличии у Киева европейской перспективы. В этом случае Зеленский может более серьезно отнестись к предложению Джонсона.

Тем не менее не исключено, что слухи о новом Европейском Содружестве вбрасываются для того, что чтобы оказать давление на европейских лидеров в преддверии июньских решений. Corriere Della Sera считает, что проект Лондона является колоссом на глиняных ногах, поскольку у него нет такой финансовой возможности поддерживать Украину, как у Европейского союза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин