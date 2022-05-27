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Доллар и евро рванули вперед

  • 27.05.2022, 11:30
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Доллар и евро рванули вперед

Белорусский рубль ослаб по отношению к основным валютам.

Белорусский рубль ищет стабильность, но пока никак не находит. Сегодня утром на торгах у доллара сразу более пяти копеек, у евро — более десяти, пишет onliner.by.

Доллар в начале торгов подорожал на 5,45 копейки, до 2,5977 белорусского рубля.

Евро подорожал на целых 10,20 копейки и сейчас оценивается в 2,7474 белорусского рубля.

Российский рубль просел на 27,64 копейки, до 3,8781 белорусского рубля за сотню российских.

Напомним, в четверг доллар подорожал на 8,45 копейки и оценивался в 2,5432 белорусского рубля. Евро прибавил 6,30 копейки и продавался по 2,6454 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 23,34 копейки — сотня выросла до 4,1545 белорусского рубля.

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