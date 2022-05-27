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По каким причинам ученика могут освободить от школьных экзаменов?

  • 27.05.2022, 11:42
По каким причинам ученика могут освободить от школьных экзаменов?

У некоторых школьников есть возможность получить справку-освобождение.

Кого могут освободить от экзаменов в школе? На этот вопрос отвечает aif.by. Справку-освобождение от экзаменов получат те ученики, которые по состоянию здоровья не могут наравне со всеми справиться с заданиями, а также те, чье состояние может серьезно ухудшиться из-за стресса и нагрузки. Список болезней вместе со сроком освобождения утвержден постановлением Министерства здравоохранения.

Если заболевания, с которым столкнулся ребенок, нет в списке, то освобождение от испытаний может быть выдано отдельно по решению Управления образования районного (городского) исполнительного комитета и педагогического совета школы или гимназии.

Таким правом обладают учащиеся, которые обучаются индивидуально на дому; учащиеся-инвалиды со значительными ограничениями передвижения, самообслуживания, ориентации, общения и контроля за поведением, а также учащиеся с обострением хронических болезней (в особых случаях).

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