В Гомельской области — рекордное число увольнений за «прогулы» 3 27.05.2022, 12:42

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В лесном и сельском хозяйстве скоро некому будет работать.

В марте 2022 года за прогулы и другие нарушения в Гомельской области было уволено 434 человека.

Такие данные сообщил Белстат, передает «Флагшток».

Количество увольнений стабильно превышает число нанятых работников уже много лет, но большее число уволенных по статье на Гомельщине за последние 6 лет было лишь раз — в июле 2019 года.

Активнее всего увольняли за прогулы и другие нарушения в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Здесь в марте лишились работы по статье 12% всех уволенных.

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