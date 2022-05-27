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Российские «Терминаторы» были разбиты на трассе Бахмут-Лисичанск и отступили

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  • 27.05.2022, 16:41
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Российские «Терминаторы» были разбиты на трассе Бахмут-Лисичанск и отступили

ВСУ точным огнем отогнали противника.

Российские войска продолжили наступление на трассу Бахмут — Лисичанск, украинские военные оказывают мощное сопротивление. Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Главные силы 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовой дивизий ВС РФ сегодня продолжили наступление на трассу Бахмут — Лисичанск в районе сел Нагорное, Белогоровка, Берестово. На этих фото украинских разведчиков российские танки и БМПТ Терминатор выехали на высоту для обстрела района трассы, а затем убегают, попав под обстрел украинской артиллерии. Противник сосредотачивает усилия на прорыве нашей обороны в районе Бахмута и применяет для этого свои основные оперативные резервы. Обстановка остается тяжелой, враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новую обстановку. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление и прилагает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут очень тяжелые бои», – отметил журналист.

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