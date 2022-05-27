Военный эксперт: Путин не сможет воевать с Украиной 5-10 лет 5 27.05.2022, 16:09

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Темп наступления россиян снижается.

Украинская разведка предупреждает: активная фаза войны может занять до зимы. В российских пабликах даже распространяется информация, что Путин готов воевать 5-10 лет.

Однако, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, вряд ли Путин столько проживет. Информация о 5-10 лет – это скорее шантаж Запада, особенно некоторых европейских партнеров.

Об этом рассказал в комментарии ТСН.ua Михаил Самусь.

"Это элементы психологически-информационной операции. С одной стороны Путин говорит: завтра вы все замерзнете, а послезавтра умрете от голода... То есть они очень сильно рассчитывают, что в Европе и США начнется энергетический, экономический и продовольственный кризис, и они будут вынуждены приползти" на коленях к Путину. Эти голоса уже раздаются. Европейцы сейчас очень чешут затылок. Все эти сроки о 5-10 лет – это сигналы крупному европейскому бизнесу: если вы не уговорите Украину, то этот кризис будет долго, и вы не избежите этого участия", – сказал он.

Что касается сроков на поле боя, по словам эксперта, все зависит от Украины. Кульминация приобретения Украиной оптимальной мощности перехода на западное оружие состоится в июле. Если во второй половине июля – в августе мы начнем активные контрнаступательные действия, то действительно до зимы война будет продолжаться, особенно если мы имеем в виду весь Донбасс и Крым.

То же касается и относительно переломного момента на Донбассе. Он зависит от того, когда Россия измотается в своих наступательных действиях, потеряет политический импульс и будут созданы даже внутренние условия в России, чтобы Украина перешла к контрнаступлению.

"Сейчас путинский режим бросает все свои возможности, чтобы достичь политической цели. Ведь это действительно не военные цели. Они сейчас вообще не считают своих потерь, бросая все, что можно. В таком темпе, с такой интенсивностью российская армия долго воевать не сможет. Они, я уверен, надеялись, что буквально в первые часы украинская армия, когда увидит это преимущество в 20 раз ( на некоторых направлениях на Донбассе – ред. ), сломается, поплывет и начнет массово отступать, но произошло обратное", — объясняет Михаил Самусь.

Так, по словам эксперта, сейчас у россиян действительно есть шансы выйти на административную границу Луганской области, потому что они бросают туда все, что у них есть. Хотя до конца в этом Михаил Самусь не уверен, потому что ситуация там имеет все шансы замерзнуть, как на изюмском направлении.

"И здесь вопрос, стоит ли защищать эти 5% Луганской области? Лучше ли отойти на хорошо подготовленные рубежи для украинской армии? Это будет решать командование ВСУ", — сказал военный эксперт.

Эксперт подчеркивает, что сейчас темп наступления россиян снижается. То же было на Изюмском направлении. Сначала россияне бросили туда все, что у них было, пытаясь наступать на 5-7 направлениях.

"Там они и застыли. То же произойдет на северодонецком, попаснянском и лиманском направлениях. Они пытались перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут, высаживать десант, но понесли потери. Солдаты уже не будут идти дальше даже несмотря на указания генералов. Поэтому получится такая же ситуация, как и на изюмском и киевском направлениях А дальше вопрос о западном оружии Если оно действительно начнет к нам поступать, особенно HIMARS, MLRS, а возможно все же будет помощь хотя бы в советской авиации, дальше украинская армия может начать контрнаступательные действия, например на Юге. Не обязательно делать это на Донбассе", — заключает Михаил Самусь.

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