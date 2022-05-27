закрыть
27 мая 2022, пятница, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: Путин не сможет воевать с Украиной 5-10 лет

5
  • 27.05.2022, 16:09
  • 4,492
Военный эксперт: Путин не сможет воевать с Украиной 5-10 лет

Темп наступления россиян снижается.

Украинская разведка предупреждает: активная фаза войны может занять до зимы. В российских пабликах даже распространяется информация, что Путин готов воевать 5-10 лет.

Однако, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, вряд ли Путин столько проживет. Информация о 5-10 лет – это скорее шантаж Запада, особенно некоторых европейских партнеров.

Об этом рассказал в комментарии ТСН.ua Михаил Самусь.

"Это элементы психологически-информационной операции. С одной стороны Путин говорит: завтра вы все замерзнете, а послезавтра умрете от голода... То есть они очень сильно рассчитывают, что в Европе и США начнется энергетический, экономический и продовольственный кризис, и они будут вынуждены приползти" на коленях к Путину. Эти голоса уже раздаются. Европейцы сейчас очень чешут затылок. Все эти сроки о 5-10 лет – это сигналы крупному европейскому бизнесу: если вы не уговорите Украину, то этот кризис будет долго, и вы не избежите этого участия", – сказал он.

Что касается сроков на поле боя, по словам эксперта, все зависит от Украины. Кульминация приобретения Украиной оптимальной мощности перехода на западное оружие состоится в июле. Если во второй половине июля – в августе мы начнем активные контрнаступательные действия, то действительно до зимы война будет продолжаться, особенно если мы имеем в виду весь Донбасс и Крым.

То же касается и относительно переломного момента на Донбассе. Он зависит от того, когда Россия измотается в своих наступательных действиях, потеряет политический импульс и будут созданы даже внутренние условия в России, чтобы Украина перешла к контрнаступлению.

"Сейчас путинский режим бросает все свои возможности, чтобы достичь политической цели. Ведь это действительно не военные цели. Они сейчас вообще не считают своих потерь, бросая все, что можно. В таком темпе, с такой интенсивностью российская армия долго воевать не сможет. Они, я уверен, надеялись, что буквально в первые часы украинская армия, когда увидит это преимущество в 20 раз ( на некоторых направлениях на Донбассе – ред. ), сломается, поплывет и начнет массово отступать, но произошло обратное", — объясняет Михаил Самусь.

Так, по словам эксперта, сейчас у россиян действительно есть шансы выйти на административную границу Луганской области, потому что они бросают туда все, что у них есть. Хотя до конца в этом Михаил Самусь не уверен, потому что ситуация там имеет все шансы замерзнуть, как на изюмском направлении.

"И здесь вопрос, стоит ли защищать эти 5% Луганской области? Лучше ли отойти на хорошо подготовленные рубежи для украинской армии? Это будет решать командование ВСУ", — сказал военный эксперт.

Эксперт подчеркивает, что сейчас темп наступления россиян снижается. То же было на Изюмском направлении. Сначала россияне бросили туда все, что у них было, пытаясь наступать на 5-7 направлениях.

"Там они и застыли. То же произойдет на северодонецком, попаснянском и лиманском направлениях. Они пытались перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут, высаживать десант, но понесли потери. Солдаты уже не будут идти дальше даже несмотря на указания генералов. Поэтому получится такая же ситуация, как и на изюмском и киевском направлениях А дальше вопрос о западном оружии Если оно действительно начнет к нам поступать, особенно HIMARS, MLRS, а возможно все же будет помощь хотя бы в советской авиации, дальше украинская армия может начать контрнаступательные действия, например на Юге. Не обязательно делать это на Донбассе", — заключает Михаил Самусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин