Сотрудника МТЗ обвиняют в причинении смерти по неосторожности 1 27.05.2022, 18:32

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Его начальника зажало в дробометном барабане.

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело 33-летнего минчанина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Он включил оборудование по указанию мастера, но в нарушение правил.

Мужчина работал чистильщиком металла, отливок, изделий и деталей на МТЗ. 20 августа 2021 года, когда произошла трагедия, он был на своем рабочем месте. Мастер кузнечного цеха термического участка ремонтировал оборудование, и по его указанию рабочий включил дверь очистного дробеметного барабана. Согласно правилам по охране труда, находиться вблизи включенного оборудования, а также включать неисправное, запрещено.

Мастера зажало между подвижными частями барабана. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Его подчиненного обвиняют по ч. 1 ст. 144 УК, ему грозит до трех лет колонии. В данный момент обвиняемый находится на свободе под личным поручительством.

Ранее МЧС называло причиной инцидента нарушение правил безопасности погибшим.

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