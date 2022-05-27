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Украинский пес-сапер Патрон получил престижную премию в Каннах

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  • 27.05.2022, 20:29
  • 2,654
Украинский пес-сапер Патрон получил престижную премию в Каннах

Видеофакт.

Украинский пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают четырехлапых. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сегодня, 27 мая, в Каннах Патрону была присуждена премия «Пальмовый пес».

«А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин «пальмового» статуса», – сообщают в МВД Украины.

Патрон узнал своем звездном статусе дистанционно, однако в МВД не исключают, что после победы Украины пес-сапер может посетить мировую киностолицу и провести там автограф-сессию для своих фанатов.

Пес Патрон из ГСЧС Чернигова стал символом борьбы и объектом для вдохновения украинцев. Они следят за тем, как он «работает» и проводит досуг. Ему посвящают рисунки и сувениры. У Патрона есть свой аккаунт в Instagram, сейчас у него 274 000 подписчиков.

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