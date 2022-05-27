Над Минском появилась двойная радуга 3 27.05.2022, 21:31

1,476

Фотофакт.

Вечером 27 мая над Минском появилась двойная радуга. Если вы не успели увидеть ее сами, посмотрите, как выглядело это природное явление (на самом деле, не очень редкое).

При всей своей красоте и необычности появление двойной радуги не считается чем-то загадочным. Этому есть простое логическое объяснение: такое бывает, когда свет отражается в каплях дважды. В итоге происходит появление первичной и побочной радуги. Расстояние между ними может быть разным. При этом первичная радуга будет ярче, нежели вторичная, пишет zerkalo.io.

Обе радуги обращены друг к другу красными краями дуги так, что у главной радуги красный край находится на выпуклой стороне, у побочной — на выгнутой стороне дуги. За красной полосой дуги следуют полосы других цветов в порядке солнечного спектра. Таким образом, главная радуга с внутренней стороны и побочная ограничены фиолетовыми дугами.

Иногда на небе можно одновременно увидеть более двух радуг, но такое происходит довольно редко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».