За сколько можно купить хороший дом возле Вилейского водохранилища? 1 29.05.2022, 10:57

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Ценник на приличную недвижимость начинается от $4,5 тысяч.

Сайт realt.by продолжает поиск укромных мест с хорошим природным окружением в часе езды от Минска. Сегодня бюджетный домик для минчанина искали в окрестностях Вилейского водохранилища (мядельское направление). Спойлер — в объявлениях на realt есть хорошие варианты от 4,5 тысяч долларов, а за 13 тысяч будет дом с удобствами как в квартире.

Кловси, 86 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая, практически на берегу водохранилища. Вокруг поля. В ней на продажу выставили два похожих дома.

Первый одноэтажный, деревянный, с холодными пристройками. Отопление печное, но можно при желании перейти на газ. Кстати, по улице даже оптоволокно проложено.

На участке в 25 соток растет старый сад, стоят 4 сарая. За все это хозяйство просят 7650 долларов.

Второй тоже деревянный, общая площадь - 66 «квадратов». Внутри все выглядит довольно прилично — свежие обои, покрашенные полы, старая мебель. Отопление печное.

На 25-ти сотках несколько сараев и взрослый сад. Он стоит 7500 долларов.

Харки, 76 км от МКАД

Эта деревня отлично спрятана — к ней идет единственная дорога через лес. Она небольшая, всего одна улица. Вилия находится в 2,5 км, до водохранилища — всего 8 минут на машине.

Дом и участок выглядят ухоженными, внутри свежий ремонт. Отопление печное, исправное.

На территории сад, колодец, сараи. Отдельно оборудована душевая с подогревом воды.

За дом просят 10 000 долларов.

Костыки, 90 км от МКАД

Деревня стоит на берегу реки Вилии, которая впадает в водохранилище. Магазинов здесь нет, но несколько раз в неделю приезжает автолавка. От дома берега речки 500 метров, до леса - 100 метров.

Общая площадь дома 31 м2. Он деревянный и выглядит довольно старым. Однако визуально сруб сохранился хорошо. Внутри современного ремонта не было, но выглядит все неплохо.

Отопление печное - русская печь и печка-грубка.

На участке площадью 17 соток имеются хозпостройки. Он не огорожен - забор есть только со стороны улицы. Этот дом продается за 4500 долларов.

Вязынь, 75км от МКАД

Деревня стоит прямо на берегу водохранилища. В ней есть магазины, кафе, школа, поликлиника, детский сад. До Минска и соседних населенных пунктов ходят автобусы и маршрутки.

Дом стоит рядом с берегом. Он деревянный, с пристройкой из кирпича и мансардой. Общая площадь — 50 м2. Внутри хороший ремонт. Отопление печное, вода из колодца, по улице идет газ. Есть еще баня на 48 м2.

Участок ровный, квадратной формы, 22 сотки. Через него течет живописный ручей, можно сделать классный ландшафтный дизайн.

Территория огорожена. Напротив дома находится старинное польское кладбище, которое является историческим памятником (на нем уже не хоронят). Поэтому здесь гарантированно не будет никакой застройки и шума.

К дому ведут отличные подъездные пути — асфальт, много места для парковки, как на участке, так и перед воротами.

За это все просят 15 000 долларов.

Луковец, 40 км от МКАД

Место будет интересно тем, кто любит историю. Здесь вам и старинная панская усадьба, и парк Шумских-Боровских, и костел. Кроме этого в деревне есть вся современная инфраструктура - магазин, почта, амбулатория. Хорошее транспортное сообщение с Минском.

Здесь в центре деревни продается деревянный дом со всеми удобствами - вода центральная, канализация местная, душевая кабина, туалет. Окна современные из ПВХ. Отопление печное, на дровах.

Размер участка — 15 соток. Он огорожен, ухожен. До Вилейского водохранилища — 23 км.

Этот дом оценили в 15000 долларов.

Заболотье, 63 км от МКАД

Деревня большая, живая, находится в живописном месте Вилейщины. Вокруг грибные и ягодные леса, чистая речка Кобылянка, в которой водится форель. До Вилейского водохранилища — километров 10. С поселком хорошее транспортное сообщение.

Дом — типичный деревенский. Владельцы занимались ремонтом — сделали пристройку из блоков, ввели в дом воду, сделали канализацию. Санузел новый: в доме унитаз и душ. На кухне полностью сделан ремонт. Встроенная кухня остается. Есть стиралка и варочная панель. На полу — плитка. Стены и потолок обшиты вагонкой.

В гостиной ремонт еще не закончен. Установлены стеклопакеты. На полу доска. В доме можно комфортно проживать как круглогодично, так и использовать его для летнего отдыха.

Отапливается двумя печками, там где плитка — теплый пол.

Участок ровный, просторный. Есть погреб.

За все это просят 13 000 долларов.

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