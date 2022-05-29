Стали известны подробности смерти 22-летней футболистки в витебской гостинице 15 29.05.2022, 17:16

15,482

Каролине Романчук неожиданно стало плохо.

Суббота 28 мая не предвещала для женской команды «Витебска» ничего трагического. В первую половину дня девушки провели тренировку в штатном режиме, готовясь к выезду на воскресную игру против брестского «Динамо». На юг Беларуси команда намеревалась добираться поездом — клубные автобусы заняли мужские составы, этот уик-энд проводящие в Солигорске. Выезд был намечен около трех ночи в воскресенье, поэтому некоторые футболистки решили не ложиться отдыхать дома, а уже выспаться в купе по дороге в Брест. Девять часов в пути для этого должно было хватить.Иногородние футболистки «Витебска», как и воспитанники молодежных команд, живут в одной из местных гостиниц. Именно там вечером субботы произошли трагические события, пишет «Трибуна».

Что случилось

Находившейся в отеле гродненке Каролине Романчук в районе восьми часов вечера неожиданно стало плохо. Девушка упала в обморок и перестала дышать. При это у нее прощупывался пульс. Вскоре тело из-за недостатка кислорода посинело, и Каролина умерла. Находившиеся рядом люди сразу же вызвали скорую помощь, однако, по их мнению, она ехала очень долго.

О причинах смерти Каролины остается только догадываться. Врачи смогут ответить на этот вопрос в понедельник, когда проведут вскрытие.

Чем известна Романчук

13 февраля Каролине исполнилось 22 года. Романчук начинала футбольный путь в ДЮСШ ОФП профкома СПК «Прогресс-Вертелишки» у тренера Михаила Хаританюка. В 2016-м в составе сборной Беларуси U-17 сыграла во всех трех матчах квалификации ЧЕ-2017. В следующем году Каролина на взрослом уровне дебютировала в составе «Немана», за который выступала до конца 2020-го. За это время защитник дважды выигрывала бронзу чемпионата Беларуси (2019, 2020), проведя за гродненок 60 матчей женской лиги и забив один мяч.

В начале 2021-го Романчук подписала контракт с только созданной женской командой «Витебска». Там Каролина была железным игроком стартового состава, действуя в центре защиты или на левом фланге обороны. В дебютном для себя чемпионате «Витебск» финишировал седьмым из десяти. Романчук стала лидером «северянок» по количеству минут на поле. 25 матчей футболистка отыграла от звонка до звонка и лишь один раз ее заменили по ходу поединка. Также на счету Каролины один забитый мяч, который, как оказалось, стал первым и последним за «Витебск». В октябре 2021-го она достаточно курьезным образом поразила ворота все того же брестского «Динамо».

В текущем сезоне Романчук сыграла во всех восьми матчах «Витебска», стабильно появляясь с первых минут. До текущего тура «северянки» шли на пятом месте. Так совпало, что именно Каролину изобразили на клубной афише, анонсируя воскресный матч против брестского «Динамо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».