Крупнейшая судоходная компания России продает часть флота из-за санкций 1 6.05.2022, 12:30

Компания «Совкомфлот» намерена продать треть своего флота.

Российская судоходная компания "Совкомфлот" намерена продать треть своего флота. По данным профильного издания Lloyd's List, компания выставила на продажу 40 судов из 121, находящихся в ее собственности.

Совкомфлот подтвердил эту информацию, но частично.

"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не целесообразна из-за введенных в отношении российского торгового флота ограничений", – цитирует РБК пресс-секретаря Совкомфлота Анну Дубик.

Она также назвала информацию Lloyd's List о продаже трети флота преувеличением.

Британское издание пишет, что банки ЕС и Великобритании должны прекратить все операции с Совкомфлотом после 15 мая. К этому времени компания должна погасить невыплаченные кредиты, поэтому она и распродает суда.

"У Совкомфлота очень узкое окно, чтобы погасить кредиты, и реально есть только один способ сделать это – продать суда", – рассказал один из источников издания. Собеседник сообщил, что восемь судов Совкомфлота уже проданы – четыре из них купила компания по управлению судами Koban Shipping.

Совкомфлот специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших операторов танкерного флота в мире.

США ввели санкции против компании в первый же день полномасштабной войны России против Украины, Евросоюз – чуть позже.

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