FIFA сократит футбольные матчи с 90 до 60 минут 12 6.05.2022, 14:35

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Это не первая новация от Международной федерации футбола.

Международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций рассматривают вопрос о сокращении времени матчей. Вместо 90 минут они будут длиться 60, рассказал бывший арбитр Марк Клаттенбург изданию Daily Mail, сообщает OL.

Проходить такие матчи будут в режиме чистого времени, то есть по аналогии с хоккеем и баскетболом, когда секундомер останавливают из-за различных пауз, которые возникают по ходу встречи.

Экс-арбитр отмечает, что проигравшие команды постоянно жалуются на необоснованно малое количество добавленных минут в качестве компенсированного времени. По его мнению, с новым подходом каждая игра будет длиться одинаковый промежуток чистого времени, что уберет противоречия.

Клаттенбург приводит любопытную статистику: в английской Премьер-лиге в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило чуть больше 55 минут. Остальное время матча ушло на паузы.

Это не первая новация от Международной федерации футбола. В апреле она запустила стриминговую платформу FIFA+, на которой планирует транслировать около 40 тыс. матчей в год.

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