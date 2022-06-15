На чем будут ездить белорусы в ближайшее время? 4 15.06.2022, 9:09

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Вместо новых из России – «бэушка» из Европы.

Рынок новых автомобилей в Беларуси сильно упал – в мае продажи новых автомобилей сократились по сравнению с маем 2021 года в 6 раз. Всего в мае было продано лишь 629 автомобилей. Как говорят сами представители сектора, это связано с остановкой 15 из 17 российских автозаводов. Ведь почти 86% продаваемых в Беларуси автомобилей (по итогам прошлого года) – это машины российской сборки. Второй фактор – резкое повышение стоимости машин российскими автодилерами и производителями. Догонят ли бэушки новые авто по цене? Об этом в материале myfin.by.

Спрос есть, но цены не растут

Происходящее на рынке новых машин подняло интерес к подержанным автомобилям. Генеральный директор «Активлизинг» Сергей Михневич, многие годы возглавлявший Белорусскую автомобильную ассоциацию, рассказал, что рынок автомобилей с пробегом оживился, но нарастающий дефицит новых машин и их дороговизна (российские уже дороже, чем аналогичные по классу в Европе) хоть и поменяли вектор интереса покупателей в сторону «бэушки», но не привели к увеличению цен.

– Росту цен «сопротивляются» общая нестабильная экономическая ситуация, падение доходов населения, ожидание кризиса. Цены удерживаются приблизительно на уровне начала года, и даже иногда ниже, – рассказал он.

По словам Михневича, рост цен на б/у машины сдерживает также увеличивающийся поток таких авто из стран ЕС и США – он возобновился после падения из-за блокировки аккаунтов клиентов аукционов в связи с санкциями. Этот фактор существенно влияет на спрос: многие покупатели обратили внимание на привычный для белорусов вариант, опробованный десятилетиями.

Как говорит Кирилл Рымарчик, руководитель отдела продаж компании AutoGroup, занимающейся доставкой подержанных машин из США и ЕС, соотношение запросов осталось на уровне начала года – примерно 70 на 30 в пользу автомобилей из США.

– Белорусы все равно готовы рассматривать американские автомобили, и мы их понимаем: дефицит никуда не делся, а цены в США упали, и несмотря на подорожавшую логистику финансово покупка стала выгоднее. Но важно уточнить, что это не касается автомобилей ценой в 10-12 тысяч долларов – они были и без того доступны и заметного снижения цен по ним мы не наблюдаем, а альтернатива в виде нового авто из салона стала дороже в 2 раза.

Слова о том, что спрос на автомобили есть, подтвердил и эксперт авторынка с 20-летним стажем, журналист Иван Кришкевич.

– Машины, стоившие в салоне $12-13 тысяч, сейчас продаются по 16-18, а порой цена доходит до 20 тысяч. Та же «Лада Гранта», пару лет назад стоившая $6 тысяч, а в конце прошлого года 9 тысяч, сейчас выставлена за 13. Спрос сохранился, но многие из тех, кто хотел бы купить машину, не делает это не только из-за дороговизны, но и из-за турбулентности в экономике.

Почти весь рынок – это недорогие авто

Но раз спрос остался, а новые авто взлетели в цене, резонно предположить, что эту нишу (пусть и не всю) заполнили авто с пробегом, и мы вернулись в 90-е, когда балом правила «бэушка».

По словам Сергея Михневича, чем дороже машина, тем она сложнее продается. На нее может быть найден покупатель из России, но на это надо время. Наиболее ходовыми являются недорогие машины – до 10 тысяч долларов.

На этом сегменте сегодня держится весь основной оборот авторынка страны – 90%. На мой взгляд, сегодня продают те машины, которые стоят с начала года, а новые, ввозимые из-за границы, завозят под клиента. При этом поток машин с пробегом растет, их стало больше, чем два месяца назад. В мае-июне мы почувствовали оживление: «устаканились» курсы валют и появилась логика в том, какие машины будут покупать.

Но есть и факторы, которые могут провоцировать повышение цен на вторичном авторынке, – это увеличившийся спрос со стороны россиян, лишенных по сути возможности приобретать новые иномарки. Ведь в мае этого года в России было реализовано чуть больше 24,2 тысячи легковушек против 147,3 тысячи годом ранее.

По словам Кирилла Рымарчика, российский спрос на бывшие в употреблении авто из Америки и ранее был высокий, а сейчас он еще выше.

– Поэтому часть авто продолжает привозится именно под российского клиента и появилось заметное повышение спроса на «премиум-авто как можно свежее» (BMW M8 Competition/Maybach/новый Range Rover и т.п.). К сожалению, Европа сейчас не может удовлетворить его в полной мере, так как у них так же наблюдается определенный дефицит новых автомобилей.

Чего ждать белорусам, желающим приобрести авто? По словам Ивана Кришкевича, нынешняя ситуация может перевернуть рынок.

– Так как подержанные авто подорожали ненамного, а новые машины резко, то выбирая между машиной из салона за $15 тысяч и «бэушкой» из Европы за 15, покупатель будет выбирать вторую. И эта ситуация в ближайшие годы может изменить модель рынка, как в свое время резко упавшая цена авто в России в 2014 году поменяла расклады, и у нас стали куда как активнее покупать новые машины российской сборки.

Второй момент – у нас почти все новые машины шли из России, где автопроизводители заявили, как минимум, о приостановке выпуска. Только АвтоВАЗ стал производить «Лада Гранта» в ухудшенной комплектации. А запасы у белорусских дилеров невелики и конечны. Что касается китайских кроссоверов, то если они раньше стоили 15-20 тысяч, то покупатели на эти авто находились, но сейчас, когда те же машины выставлены уже за 25-30 тысяч долларов, люди ищут на эти деньги подержанную машину аналогичного класса из ЕС и не очень старую. Тем более, что особых проблем с пригоном подержанных машин из Европы нет: их по-прежнему можно покупать.

Как рассказал Сергей Михневич, белорусы вынуждены будут покупать подержанные машины, ведь для рынка новых автомобилей не просматривается вариантов возврата к ситуации «до 24 февраля».

– Во-первых, российский рубль серьезно укрепился, во-вторых, наблюдается резкое сокращения выпуска автомобилей. Если же такой курс российского рубля к доллару сохранится до конца года, то даже при открытии заводов в России, цены на новые машины будут восприниматься покупателями как запредельные.

Что касается авто с пробегом, то считаю, что цены на них также будут расти. Первый фактор – дороговизна новых машин, второе – вымывание белорусского автопарка российскими покупателями будет создавать дефицит и повышенной спрос, толкать цены вверх. Я не вижу перспектив дальнейшего снижения цен на машины с пробегом. При этом негативные экономические ожидания, снижение уровня доходов белорусов будут негативно влиять на цены.

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