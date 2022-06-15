Экс-капитан сборной России по футболу Денисов готов на коленях просить Путина остановить войну 6 15.06.2022, 19:15

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Игорь Денисов

Он еще в первые дни войны записал видеообращение к Путину.

Экс-игрок сборной России, «Зенита», московских «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов призвал остановить войну. Ради этого он даже готов встать на колени перед Путиным, сказал футболист в интервью Нобелю Арустамяну.

— Для меня эти события — катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко. Я не спал. Наверное, четыре дня я спал часа по три. Я был просто шокирован, — признался Денисов. — Я не понимаю, почему в 2022 году… И мне никто не может объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против этого. Я против, когда люди умирают.

Денисов сообщил, что в первые дни войны записал видеообращение к Путину и предлагал его СМИ, но ни одно издание не стало его публиковать.

Игорь винит себя в том, что «развязалась эта ситуация».

— Мы не можем донести до правительства нашу точку зрения. Я полностью убежден, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но от того, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится. Если будут говорить тысячи, миллион — тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-то поменяется. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина, — сказал футболист.

По словам Денисова, ему страшно, но он с семьей не собирается уезжать из России.

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