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Ученые из Португалии выявили пользу пива

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  • 16.06.2022, 19:55
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Ученые из Португалии выявили пользу пива

От каких болезней защищает пиво?

Ученые из Португалии провели исследование. По его результатам было установлено, что пиво может улучшить состав микрофлоры кишечника и снизить риск развития болезней этого органа.

Как сообщает Ридус, в исследовании приняли участие 19 мужчин. Их разделили на 2 группы. В одной из групп участники каждый день выпивали более 300 мл напитка во время ужина в течение 4 недель. Было установлено, что у участников каждой из групп микрофлора кишечника стала наиболее разнообразной.

Кроме того, у испытуемых вырос уровень щелочной фосфатазы, что, по словам ученых, указывает на улучшение здоровья кишечника. При этом индекс массы тела, вес и сывороточные маркеры здоровья сердца и метаболизма участников эксперимента во время исследования остались прежними.

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