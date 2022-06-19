Медики назвали единственный рафинированный углевод, который мешает похудеть 4 19.06.2022, 11:15

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Его нужно исключить из ежедневного рациона.

Обмен веществ является важным фактором для похудения: чем больше калорий сжигает ваше тело в состоянии покоя, тем больше вероятность того, что вы сбросите лишние килограммы здоровым и устойчивым образом, пишет cursorinfo.co.il.

Упражнения ускоряют метаболизм, а также другие факторы образа жизни, такие как сон и питье воды. Также важно исключить из своего рациона продукты, которые являются так называемыми «разрушителями метаболизма».

Эксперты SheFinds.Com поговорили с диетологом Мари Рагглз о важности исключения кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы из вашего ежедневного рациона — он вызывает ряд метаболических дисбалансов, которые могут замедлить ваш прогресс.

«Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) — это продукт, которого определенно следует избегать», — объясняет Рагглз.

«Он стал популярным дешевым ингредиентом, используемым для улучшения вкуса обработанных пищевых продуктов, и фактически оставляет ваше тело в отрицательном балансе питательных веществ», — продолжает она.

HFCS настолько распространен, что его можно найти в хлопьях, соках, газированных напитках, конфетах, пирожных и другой выпечке, включая замороженную пиццу, и даже в так называемых «здоровых» закусках, таких как батончики мюсли.

Но правда в том, что этот ингредиент еще хуже для вас, чем обычный столовый сахар. «Исследовательская группа из Принстонского университета обнаружила, что HFCS вызывал значительно большее увеличение веса у крыс по сравнению с обычным столовым сахаром, даже если их потребление калорий было одинаковым», — сказала эксперт.

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