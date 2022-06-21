Бои за Северодонецк: наступает решающая фаза 21.06.2022, 7:42

4,782

Ситуация обостряется.

Российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. Ситуация обострится, а ближайшая неделя станет решающей для обороны города, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что армия РФ снова сосредоточит войска и технику в районе Северодонецка, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны завода Азот, где продолжаются бои.

В анализе ISW говорится, что российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.

Российские войска продолжали сосредоточиться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к международной границе.

Также оккупанты продолжают оборонительные операции вдоль южной оси.

В то же время, отмечают аналитики, партизаны мешают России укреплять контроль над оккупированными территориями. Украинское сопротивление на оккупированных территориях не позволяет российским властям публично поддержать "присоединение" этих территорий.

Напомним, по состоянию на утро 20 июня вокруг Северодонецка и Лисичанска продолжались ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины потеряли контроль над поселком Метелкино вблизи областного центра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».